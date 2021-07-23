Fırtına’yı Djaniny sırtladı

Yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Riva'da TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-3 mağlup eden Trabzonspor, ikinci karşılaşmasında da yine TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'u 1-0 yendi. Abdullah Avcı, mücadelenin ilk yarısında ideale yakın kadroyu sahaya sürerken 65'ten itibaren diğer oyuncular da şans buldu. Hamsik ile Abdülkadir Ömür ise kadroda yoktu. Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golü 35'te Djaniny attı. Yeşil Burun Adalı forvet, Trondsen'in uzun pasındasavunmanın arkasına sarktı, kaleciyide çalımlayarak plase bir vuruşlafileleri havalandırdı. Trabzon üçüncü hazırlık maçını yarın yine aynı tesislerde Başakşehir ile yapacak.