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Giriş Tarihi: 23.7.2021

Fırtına’yı Djaniny sırtladı

Fırtına’yı Djaniny sırtladı
Yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Riva'da TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-3 mağlup eden Trabzonspor, ikinci karşılaşmasında da yine TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'u 1-0 yendi. Abdullah Avcı, mücadelenin ilk yarısında ideale yakın kadroyu sahaya sürerken 65'ten itibaren diğer oyuncular da şans buldu. Hamsik ile Abdülkadir Ömür ise kadroda yoktu. Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golü 35'te Djaniny attı. Yeşil Burun Adalı forvet, Trondsen'in uzun pasında savunmanın arkasına sarktı, kaleciyi de çalımlayarak plase bir vuruşla fileleri havalandırdı. Trabzon üçüncü hazırlık maçını yarın yine aynı tesislerde Başakşehir ile yapacak.

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Fırtına’yı Djaniny sırtladı
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