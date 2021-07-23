Galatasaray'da sağ bek için Sacha Boey bir adım önde

Sarı-kırmızılı ekip, Udinese forması giyen Jens Stryger Larsen için de kapıları kapatmış değil. Oyuncu için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Boey için yapılan teklif kabul edilmez ise Larsen için girişimlerini sıklaştıracak.