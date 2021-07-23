Beşiktaş, 10 numara pozisyonu için teklif götürdüğü Alex Teixeira'dan haber beklerken, İtalyan medyasından sürpriz bir iddia geldi.
Çizme basını, bonservisi İnter'de olan ve geçen sezon Cagliari'de kiralık oynayan Radja Nainggolan'ın yeni kulüp bulması için menajeriyle görüştüğünü ve Beşiktaş'tan teklif aldığını yazdı.
Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan 33 yaşındaki Belçikalı yıldızın da Siyah-Beyazlıların teklifine olumlu baktığı öğrenildi.
Kartal'ın, İnter'e bonservis bedeli olarak 2 milyon Euro önerdiği ve görüşmelerin devam ettiği bildirildi.
Geçen sezon Cagliari'de 27 maçta görev alan tecrübeli futbolcu, 1 gol kaydetti.