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Giriş Tarihi: 23.7.2021 09:53 Son Güncelleme: 23.7.2021 10:37

Son dakika: Beşiktaş'ta transferde yeni hedef Radja Nainggolan

Son dakika: Beşiktaş'ta transferde yeni hedef Radja Nainggolan

İtalyan basını, bonservisi İnter'de olan ve geçen sezon Cagliari'de kiralık oynayan Radja Nainggolan'ın Beşiktaş'tan teklif aldığını yazdı. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 33 yaşındaki Belçikalı yıldızın da Siyah-Beyazlıların teklifine olumlu baktığı öğrenildi.

Beşiktaş, 10 numara pozisyonu için teklif götürdüğü Alex Teixeira'dan haber beklerken, İtalyan medyasından sürpriz bir iddia geldi.

Çizme basını, bonservisi İnter'de olan ve geçen sezon Cagliari'de kiralık oynayan Radja Nainggolan'ın yeni kulüp bulması için menajeriyle görüştüğünü ve Beşiktaş'tan teklif aldığını yazdı.

Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan 33 yaşındaki Belçikalı yıldızın da Siyah-Beyazlıların teklifine olumlu baktığı öğrenildi.

Kartal'ın, İnter'e bonservis bedeli olarak 2 milyon Euro önerdiği ve görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Geçen sezon Cagliari'de 27 maçta görev alan tecrübeli futbolcu, 1 gol kaydetti.

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Son dakika: Beşiktaş'ta transferde yeni hedef Radja Nainggolan
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