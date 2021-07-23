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Giriş Tarihi: 23.7.2021 21:55 Son Güncelleme: 23.7.2021 22:04

Son dakika: Burak Yılmaz’ın yeni takımını duyurdular! Ligue 1’de birlikte şampiyon olmuşlardı…

Son dakika: Burak Yılmaz’ın yeni takımını duyurdular! Ligue 1’de birlikte şampiyon olmuşlardı…

Son dakika haberi… EURO 2020’de milli takımımızın golcüsü olarak sahaya çıkan Burak Yılmaz, turnuva boyunca hayal kırıklığı yaşayan oyuncularımızdan birisi olmuştu. Avrupa Şampiyonası’na olağanüstü bir performans ve Ligue 1 şampiyonluğuyla gelen Burak, geçtiğimiz sezon PSG’yi devirerek Lille formasıyla şampiyonluğa ulaşmıştı. 36 yaşındaki golcünün 2022’ye kadar Lille’de sözleşmesi bulunuyor. Fransız basını, Burak Yılmaz’ın yeni takımı hakkında flaş bir iddia ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları…

Geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş'tan Lille'e bedelsiz olarak transfer olan Burak Yılmaz, ilk Avrupa deneyiminde dünya devlerinin dikkatini çeken bir performans sergilemişti. Sezon boyunca Lille'in birinci forveti olan 36 yaşındaki golcü, sezon sonunda performansını şampiyonlukla taçlandırdı.

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'le birlikte Lille'de bir Türk rüzgarı oluşturan Burak Yılmaz, Fransız ekibiyle 33 maça çıktı ve 18 gol, 5 asistle oynadı.

İlerleyen yaşına rağmen Avrupa'nın beş büyük liginden birisi olan Ligue 1'de 20'ye yakın gol kaydeden Burak, golcüsü sıkıntısı çeken birçok Avrupa devinin gözüne girmişti.

Ligue 1'de sezonun sona ermesinin ardından EURO 2020'de milli takımımızda görev yapan Burak Yılmaz, milli takımın hayal kırıklığı yaratan performansında eleştirilen isimlerden birisi oldu.

Golcü oyuncu, İtalya, Galler ve İsviçre'ye karşı varlık gösteremezken, Türkiye'nin turnuvadan elenmesiyle birlikte Lille formasıyla yeni sezon hazırlıklarına başladı.

2022'ye kadar Lille'de sözleşmesi bulunan Burak Yılmaz için birçok transfer iddiası ortada dolaşırken, Süper Lig'e transfer olacağı söylentileri de gündeme gelmişti.

Ancak kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen milli golcü, Lille'de sözleşmesinin bitmesini beklemeye karar verdi.

GALTIER ÇOK İSTİYOR

Fransa'da Lille formasıyla birlikte şampiyonluk yaşadığı hocası Christophe Galtier, Ligue 1'de sezonun sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılmıştı.

Yine Fransa'da kalan Galtier, Nice'in başına geçti. Yeni sezona Nice'de girecek olan deneyimli teknik adam, takımın golcü arayışlarına çare olacak ismi buldu.

Fransız basınından Mohamed Toubache'nin haberine göre, eski öğrencisi Burak Yılmaz'ı yeni takımı Nice'e kazandırmak isteyen Galtier, her şeyi yapıyor.

Lille formasıyla PSG'yi Ligue 1'deki tahtından indirerek adeta bir devrime imza atan ve Türk bayrağını Avrupa semalarında dalgalandıran Burak Yılmaz'ın yeni sezonda da Fransa'da kalmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

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Son dakika: Burak Yılmaz’ın yeni takımını duyurdular! Ligue 1’de birlikte şampiyon olmuşlardı…
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