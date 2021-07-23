Son dakika: Burak Yılmaz’ın yeni takımını duyurdular! Ligue 1’de birlikte şampiyon olmuşlardı…

Geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş'tan Lille'e bedelsiz olarak transfer olan Burak Yılmaz, ilk Avrupa deneyiminde dünya devlerinin dikkatini çeken bir performans sergilemişti. Sezon boyunca Lille'in birinci forveti olan 36 yaşındaki golcü, sezon sonunda performansını şampiyonlukla taçlandırdı.
Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'le birlikte Lille'de bir Türk rüzgarı oluşturan Burak Yılmaz, Fransız ekibiyle 33 maça çıktı ve 18 gol, 5 asistle oynadı.
İlerleyen yaşına rağmen Avrupa'nın beş büyük liginden birisi olan Ligue 1'de 20'ye yakın gol kaydeden Burak, golcüsü sıkıntısı çeken birçok Avrupa devinin gözüne girmişti.
Ligue 1'de sezonun sona ermesinin ardından EURO 2020'de milli takımımızda görev yapan Burak Yılmaz, milli takımın hayal kırıklığı yaratan performansında eleştirilen isimlerden birisi oldu.
2022'ye kadar Lille'de sözleşmesi bulunan Burak Yılmaz için birçok transfer iddiası ortada dolaşırken, Süper Lig'e transfer olacağı söylentileri de gündeme gelmişti.
Ancak kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen milli golcü, Lille'de sözleşmesinin bitmesini beklemeye karar verdi.
GALTIER ÇOK İSTİYOR
Fransa'da Lille formasıyla birlikte şampiyonluk yaşadığı hocası Christophe Galtier, Ligue 1'de sezonun sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılmıştı.
Yine Fransa'da kalan Galtier, Nice'in başına geçti. Yeni sezona Nice'de girecek olan deneyimli teknik adam, takımın golcü arayışlarına çare olacak ismi buldu.
Fransız basınından Mohamed Toubache'nin haberine göre, eski öğrencisi Burak Yılmaz'ı yeni takımı Nice'e kazandırmak isteyen Galtier, her şeyi yapıyor.
Lille formasıyla PSG'yi Ligue 1'deki tahtından indirerek adeta bir devrime imza atan ve Türk bayrağını Avrupa semalarında dalgalandıran Burak Yılmaz'ın yeni sezonda da Fransa'da kalmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.