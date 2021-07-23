Son dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş derken! Dorukhan Toköz'e sürpriz talip

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının sorusu üzerine Dorukhan için, "Hiç gündeme gelmedi. Çok sevdiğim bir oyuncu. Beraber de çalıştık. Ama o zaman sakattı" cevabını veren teknik direktör Abdullah Avcı, yönetimden serbest statüde bulunan 25 yaşındaki orta sahanın transferiyle ilgili bir girişim yapılmasını istedi.