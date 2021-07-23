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Giriş Tarihi: 23.7.2021 08:53 Son Güncelleme: 23.7.2021 08:53

Son dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş derken! Dorukhan Toköz'e sürpriz talip

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş derken! Dorukhan Toköz'e sürpriz talip

Son dakika... Yaz transfer döneminin en hareketli takımı olan Trabzonspor, yerli rotasyonunu güçlendirmek için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Beşiktaş ile henüz anlaşma sağlayamayan, adı Fenerbahçe'yle de anılan milli futbolcu Dorukhan Toköz için bordo-mavililerin harekete geçtiği ifade ediliyor. Abdullah Avcı'nın isteği üzerine girişimlere başlayan yönetim, Dorukhan'ın menajeriyle temasa geçti.

Son dakika... Yaz transfer döneminde; Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Perez, Koita ve İsmail Köybaşı'nı kadrosuna katan bordo-mavililer, Beşiktaş ile kontratı sona eren Dorukhan Toköz için devreye girdi. Fenerbahçe ve Avrupa'dan teklifler alan milli oyuncu için bordo-mavililer atağa geçti.

Trabzonspor yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek için sürpriz bir ismin peşine düştü: Dorukhan Toköz...

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının sorusu üzerine Dorukhan için, "Hiç gündeme gelmedi. Çok sevdiğim bir oyuncu. Beraber de çalıştık. Ama o zaman sakattı" cevabını veren teknik direktör Abdullah Avcı, yönetimden serbest statüde bulunan 25 yaşındaki orta sahanın transferiyle ilgili bir girişim yapılmasını istedi.

Bunun üzerine Beşiktaş'la sözleşmesi sona erdikten sonra henüz bir kulüple anlaşmayan milli futbolcunun menajeri ile temasa geçildi.

Dorukhan'ın ilk teklife olumlu yaklaştığı belirtildi.

Beşiktaş'ın 7 milyon TL yıllık ücret ve maç başına 100 bin TL'lik teklifini kabul etmeyen milli futbolcu ile henüz maddi konular konuşulmadı.

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Son dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş derken! Dorukhan Toköz'e sürpriz talip
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