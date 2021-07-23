



ALMANLAR YUMUŞADI

Sörloth için kiralama ücreti olarak da 2.5 milyon Euro öneren Fenerbahçe, dün Leipzig ile bir kez daha masaya oturdu. Yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği öğrenildi. Almanlar bu teklife sıcak bakarken, Sörloth'un adım adım İstanbul'a yaklaştığı bildirildi.