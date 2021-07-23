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Giriş Tarihi: 23.7.2021 18:08 Son Güncelleme: 23.7.2021 18:37

Son dakika Galatasaray haberi: PSV maçı sonrası Fatih Terim 7 ismin üzerini çizdi! Gedson ve Berkan için B planı...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: PSV maçı sonrası Fatih Terim 7 ismin üzerini çizdi! Gedson ve Berkan için B planı...

Son dakika haber... UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye karşı ağır hezimet yaşayan Galatasaray, eleştirilerin hedefi haline geldi. 5-1'lik yenilgi sonrası maça başlayan 11, taraftardan tepki çekerken Fatih Terim'den büyük bir değişiklik kararı geldi. Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Gedson Fernandes ve Berkan Kutlu'nun alternatifini belirledi. İşte son dakika haberinin detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemeleri dolayısıyla sezonu erken açan Galatasaray, 2. ön eleme turunun ilk maçında PSV'ye karşı ağır bir yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar, 5-1 yenildiği PSV maçı sonrası transferlere yoğunluk verdi. Ağır yenilginin ardından eleştiri okları, hem Fatih Terim'e hem de yönetime çevirildi.

Burak Elmas ve yönetiminin göreve başlamasından bu yana bitirilmek için uğraşılan transferlerin PSV maçına yetişmemesi, taraftarda hayal kırıklığı yaşattı. İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi en az 2 ismi resmen açıklaması beklenen Galatasaray'da, yeni isimler ortaya çıktı.

Rumen futbolcu Cicaldau ile anlaştığı söylenen sarı-kırmızılılar, öte yandan Gedson Fernandes ve Berkan Kutlu'nun transferlerini bitirmeye çalışıyor. İki oyuncudan olumsuz bir haber gelmesi halinde ise B planı belirlendi.

B PLANI HERNANİ

Orta sahanın merkezine iki takviye düşünen Galatasaray uzun süredir Gedson Fernandes ve Berkan Kutlu'nun transferlerini bitirmeye çalışıyor.

Benfica geçen sezon 500 bin Euro'ya sarı-kırmızılı kulübe gönderdiği Gedson için bu kez 2 milyon Euro kiralama bedeli talep ederken, Beşiktaş'ın da devreye girmesiyle pazarlıklar kızıştı.

Alanyaspor 23 yaşındaki dinamosu Berkan'a 3 milyon Euro'nun üzerinde değer biçerken, Galatasaray son teklifini 2.4 milyon Euro şeklinde yaptı.

Gedson ve Berkan gündemdeki yerini korurken, sarı-kırmızılılar B Planı olarak listesine başka bir isim ekledi: Hernani. İtalya'da küme düşen Parma'dan ayrılma kararı alan Brezilyalı orta saha oyuncusuna teklif götüren Galatasaray, kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunan Hernani'yi kiralamaya çalışıyor.

6 ve 8 numarada oynayabilen 27 yaşındaki Sambacı ile Milan da ilgileniyor. Geçen sezon Parma'da 35 maça çıkan Hernani 7 gol-3 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

11'İNİ 7'Sİ DEĞİŞECEK

Hollanda'ya 7 eksikle (Yedlin, Emre Akbaba, Diagne, Taylan, Jimmy, Omar, Oğulcan) giden Galatasaray'ın PSV maçında sahaya çıkan ilk 11'i oldukça yetersizdi. Sağ bek, sol bek ve orta sahaya takviyeler isteyen Fatih Terim, yeni transferleriyle kadrosunu büyük ölçüde değiştirecek.

Ayrıca mevcut takımdan Taylan Antalyalı ve Mostafa Mohamed fizik olarak yüzde yüz hazır hale gelince ilk 11'e monte edilecek.

PSV'ye karşı görev yapan isimlerden sadece Muslera, Luyindama, Marcao ve Kerem, Terim'in kafasındaki ideal takımda yer alıyor. Hollanda'da 11'de sahaya çıkan diğer 7 ismin değişmesi planlanıyor.

Galatasaray'ın PSV maçı ilk 11'i şöyleydi:

"Muslera, Alpaslan, Marcao, Luyindama, Ömer, Aytaç, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel"

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