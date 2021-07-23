Son dakika bilgisine göre Galatasaray, Rumen orta saha oyuncusu Cicaldau ile anlaştı. 2018'de Vitorul takımından transfer edilen Cicaldau, Romanya milli takımında da 8 kez forma giydi. Transfermarkt'a göre Cicaldau'nun güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro...
CİCALDAU, HAGİ AKADEMİSİNDE YETİŞTİ!
Galatasaray'ın yeni orta sahası Cicaldau, Galatasaray efsanesi Hagi'nin akademisinde yetişti. Daha sonra Hagi'nin proje takımı Viitorul'da forma giyen genç oyuncu son olarak Univ. Craiova takımına transfer oldu.