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Giriş Tarihi: 23.7.2021 14:25 Son Güncelleme: 23.7.2021 14:26

Son dakika: Galatasaray 10 numarasını buldu! Cicaldau transferinde Hagi detayı...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Galatasaray 10 numarasını buldu! Cicaldau transferinde Hagi detayı...

Son dakika Galatasaray haberleri... Gedson Fernandes ve Stanciu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, aradığı orta sahayı Romanya'da buldu! Craiova takımında forma giyen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau ile anlaşıldığı iddia edildi. Rumen basını Cicaldau transferinin 6 milyon Euro'ya bittiğini duyurdu. Cicaldau transferinde Hagi detayı dikkat çekti! Cicaldau kimdir, kaç yaşında? İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri geliyor! Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau Galatasaray'a imza atmak üzere. Romanya basını bu transferin bittiğini duyurdu. 1997 doğumlu 24 yaşındaki futbolcu Univ. Craiva takımında 10 numaralı formayı giyiyor.

Son dakika bilgisine göre Galatasaray, Rumen orta saha oyuncusu Cicaldau ile anlaştı. 2018'de Vitorul takımından transfer edilen Cicaldau, Romanya milli takımında da 8 kez forma giydi. Transfermarkt'a göre Cicaldau'nun güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro...

CİCALDAU, HAGİ AKADEMİSİNDE YETİŞTİ!

Galatasaray'ın yeni orta sahası Cicaldau, Galatasaray efsanesi Hagi'nin akademisinde yetişti. Daha sonra Hagi'nin proje takımı Viitorul'da forma giyen genç oyuncu son olarak Univ. Craiova takımına transfer oldu.

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Son dakika: Galatasaray 10 numarasını buldu! Cicaldau transferinde Hagi detayı...
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