Son dakika bilgisine göre Galatasaray, Rumen orta saha oyuncusu Cicaldau ile anlaştı. 2018'de Vitorul takımından transfer edilen Cicaldau, Romanya milli takımında da 8 kez forma giydi. Transfermarkt'a göre Cicaldau'nun güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro...