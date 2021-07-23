Son dakika: Galatasaray'dan üst üste bombalar! van Aaanholt ve Sacha Boey transferleri bitti...

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, art arda transferleri açıklamaya başlıyor. Hafta içi PSV maçında alınan ağır yenilgi sonrasında eleştiri oklarının çevrildiği sarı-kırmızılılar, transferlere yoğunluk verdi. Gün içerisinde Alexandru Cicaldau'yu KAP'a bildiren yönetim, iki isimle daha anlaşma sağladı.
Sezon ortasında beri ismi sıklıkla Galatasaray ile anılan Hollandalı sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt, Alioski ve Kurzawa'nın transfer edilmesi ihtimali ortaya çıkınca askıya alınmıştı.
Galatasaray Alioski ve Kurzawa'nın maliyetleri nedeniyle bu transferlerden vazgeçti. Sarı-kırmızılılar, daha önce anlaşılan Hollandalı sol bek oyuncusunu daha fazla bekletmeyerek anlaşmayı tamamladı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun verdiği habere göre, oyuncuyla 3 yıllık anlaşma sağlayan Galatasaray, önümüzdeki hafta içerisinde İstanbul'a getirecek ve sağlık kontrollerinden geçirecek.
SACHA BOEY'LE DE ANLAŞILDI
Yine gün içerisinde Alexandru Cicaldau transferiyle birlikte gündeme düşen Sacha Boey, Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray'a transfer oldu.
20 yaşındaki sağ bek oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan sarı-kırmızılılar, oyuncuyu Pazar günü İstanbul'a getirerek sağlık kontrollerinden geçirecek.