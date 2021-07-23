Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'dan üst üste bombalar! van Aaanholt ve Sacha Boey transferleri bitti...
Giriş Tarihi: 23.7.2021 22:41 Son Güncelleme: 23.7.2021 22:46

Son dakika: Galatasaray'dan üst üste bombalar! van Aaanholt ve Sacha Boey transferleri bitti...

Son dakika: Galatasaray'dan üst üste bombalar! van Aaanholt ve Sacha Boey transferleri bitti...

Son dakika haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye karşı alınan ağır yenilginin ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, üst üste bombaları patlatmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, gün içerisinde ilk olarak Alexandru Cicaldau'yu KAP'a bildirmişti. Bu transferin ardından İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın iki transferi daha bitirdiğini yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, art arda transferleri açıklamaya başlıyor. Hafta içi PSV maçında alınan ağır yenilgi sonrasında eleştiri oklarının çevrildiği sarı-kırmızılılar, transferlere yoğunluk verdi. Gün içerisinde Alexandru Cicaldau'yu KAP'a bildiren yönetim, iki isimle daha anlaşma sağladı.

Sezon ortasında beri ismi sıklıkla Galatasaray ile anılan Hollandalı sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt, Alioski ve Kurzawa'nın transfer edilmesi ihtimali ortaya çıkınca askıya alınmıştı.

Galatasaray Alioski ve Kurzawa'nın maliyetleri nedeniyle bu transferlerden vazgeçti. Sarı-kırmızılılar, daha önce anlaşılan Hollandalı sol bek oyuncusunu daha fazla bekletmeyerek anlaşmayı tamamladı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun verdiği habere göre, oyuncuyla 3 yıllık anlaşma sağlayan Galatasaray, önümüzdeki hafta içerisinde İstanbul'a getirecek ve sağlık kontrollerinden geçirecek.

SACHA BOEY'LE DE ANLAŞILDI

Yine gün içerisinde Alexandru Cicaldau transferiyle birlikte gündeme düşen Sacha Boey, Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray'a transfer oldu.

20 yaşındaki sağ bek oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan sarı-kırmızılılar, oyuncuyu Pazar günü İstanbul'a getirerek sağlık kontrollerinden geçirecek.

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Son dakika: Galatasaray'dan üst üste bombalar! van Aaanholt ve Sacha Boey transferleri bitti...
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