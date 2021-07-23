SON DAKİKA: Israrla Merih Demiral'ı istiyorlar! EURO 2020'nin yıldızı Spinazzola ayrıntısı...

SON DAKİKA: MERİH DEMİRAL'A BİR TEKLİF DAHA! GASPERİNİ...
Geçtiğimiz sezonu Seria A'da üçüncü olarak bitiren Atalanta, transfer çalışmalarına başladı. Juventus'un önünde bitirdiği ligde daha başarılı olmak için hamleler yapmak isteyen Gasperini'nin öğrencileri Merih Demiral'a kanca attı.
Atalanta kadrosunda Toloi, Robin Gosens, Joakim Maehle, Marten de Roon, Pasalic, Duvan Zapata gibi önemli isimler var.
PREMİER LİG EKİPLERİ DE MERİH'İ İSTİYOR!
Milli takımımızın da önemli oyuncuları arasında yer alan Merih Demiral'ı Premier Lig'den de bazı takımlar takip ediyor. Leicester City'nin yakından takip ettiği Merih, İtalya'da devam etmek istiyor.
ATALANTA ROMERO'YU SATARSA...
Atalanta'nın başarılı stoperi Arjantinli Cristian Romero için Tottenham oldukça istekli. Romero'yu yüksek bir bedelli satmak isteyen Atalanta'nın sıradaki hedefi Merih Demiral olacak.
SPİNAZZOLA ÖRNEĞİ!
Roma'da forma giyen Leonardo Spinazzola, yarı finalde sakatlanmasına karşın turnuvanın en iyi oyuncularından biri oldu.
Hem sol bek hem de sağ bekte forma giyebilen Spinazzola, daha önce Juventus ve Atalanta formaları giymişti. Atalanta'da kiralık olarak oynayan başarılı sol bek buradaki performansıyla Juventus'a geri dönmüştü.
Fazla forma şansı bulamayan Spinazzola, 2019'da 29.50 milyon Euro bedelle Roma'nın yolunu tutmuştu.
Juventus, bonservisle olmasa bile kiralık olarak Spinazzola örneğinde olduğu gibi Merih'in transferine onay verebilir.
Tuttosport'un haberine göre bu transferle ilgili önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler olacak.