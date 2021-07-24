Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe 4 hazırlık maçı oynayacak! İşte program
Giriş Tarihi: 24.7.2021 14:04 Son Güncelleme: 24.7.2021 14:05

Fenerbahçe 4 hazırlık maçı oynayacak! İşte program

İHA
Fenerbahçe 4 hazırlık maçı oynayacak! İşte program

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, koronavirüs pandemisi sebebiyle Slovenya kampını iptal etmişti. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren sarı-lacivertliler, 4 hazırlık maçı oynayacak. İşte detaylar...

İstanbul'da hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin oynayacağı hazırlık maçları programı belli oldu.

Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe'nin hazırlık maçları programı belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"26 Temmuz Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Ankara'da oynayacak ve tümü İstanbul'da olacak şekilde;

28 Temmuz Çarşamba günü Hollanda'nın PEC Zwolle Takımı ile

31 Temmuz Cumartesi günü Almanya'nın Greuther Fürth Takımı ile

Ve 4 Ağustos Çarşamba günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev Takımı ile karşılaşacaktır.

Takımımızın maç programında pandemi vb. sebeplerle değişiklik ve güncellemeler olması halinde gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Hazırlık maçlarımızın yayın durumu adına görüşmelerimiz devam etmektedir, bu konudaki bilgilendirme de kulübümüz tarafından en kısa sürede yapılacaktır."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Burak Yılmaz’ın yeni takımını duyurdular! Ligue 1’de birlikte şampiyon olmuşlardı…
Müge Anlı'da Osman Büyükşen gündeme getirmişti: Katilin hedefindeki isim ilk kez Büyükşen cinayeti için konuştu!
Son dakika: Çarpıcı Burak Elmas iddiası! 'Fatih Terim'in yerine hoca baktı...'
Son dakika: Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş'tan transferde bir bomba daha
Son dakika! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümünde ilk şüphe! Yeni detaylar ortaya çıktı
Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz forvet atağı! Diego Costa ve Edin Dzeko derken...
Bir gün bile gözaltına alınmadı! Tepki çeken ifade: Otostop çekiyorlardı
7 maddede erken emeklilik formülü! Emekli olmak için yaş şartı bulunmuyor
Son dakika: Ankara’da kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'in cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika: Galatasaray transfer ateşini yaktı! Sacha Boey ve Patrick van Aanholt art arda açıklandı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe 4 hazırlık maçı oynayacak! İşte program
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA