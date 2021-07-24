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Giriş Tarihi: 24.7.2021

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki Sörloth yarışı sürüyor

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki Sörloth yarışı sürüyor

Leipzig’de vergiler düşüldüğünde yıllık 1.5 milyon Euro kazanan Norveçli forvete bordo-mavililerin önerdiği rakam 2.6 milyon Euro. Sarı-lacivertli kulüp ise teklifini 3.4 milyon Euro’ya çıkardı

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Alexander Sörloth için Trabzonspor'la kıyasıya bir yarış içerisine girdi. Türkiye'ye dönmesi halinde oyuncunun transfer önceliğine sahip olan bordo-mavililer, 25 yaşındaki Norveçli futbolcuya 2.6 milyon Euro garanti para önerirken sarı-lacivertliler tekliflerini 3.4 milyon Euro'ya yükseltti.

KESENİN AĞZINI AÇTILAR
Bundesliga ekibi Leipzig'de 2.9 milyon Euro maaşı olan ancak vergiler çıktığında elinde net 1.5 milyon Euro kalan Sörloth, iki kulübe de açık kapı bırakırken görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Trabzonspor, kiralama bedeli olarak 3 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Ayrıca sonraki satışından alacağı yüzde 10'luk payından da vazgeçti. Fenerbahçe ise Leipzig'e 2.5 milyon Euro kiralama bedeli, zorunlu satınla opsiyonu ve sonraki satıştan yüzde 30 pay önerdi.

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Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki Sörloth yarışı sürüyor
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