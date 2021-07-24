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Giriş Tarihi: 24.7.2021

Godin tamam şimdi sıra Cagliari’de

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Godin tamam şimdi sıra Cagliari’de

2 yıllık mukavele isteyen 35 yaşındaki yıldız, 1+1’lik teklife de olumlu dönüş yaptı. Kartal, oyuncunun 3 milyon Euro’luk maaşının ise sadece yarısını ödeyebileceklerini Cagliari’ye iletti

Beşiktaş stoper transferi için Diego Godin ve kulübü Cagliari ile görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim, oyuncuyla yaptığı pazarlıklardan olumlu geri dönüş alırken, İtalyan ekibiyle temaslarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, 3 milyon Euro net maaşı olan 35 yaşındaki oyuncu için Cagliari'ye bu paranın %50'sini karşılama teklifinde bulundu. İtalyan temsilcisi, ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntıları hafifletmek ve kadro maliyetini düşürmek için Godin'i göndermeyi isterken oyuncusundan anlayış bekliyor. Ancak Godin maaşının tamamını talep ederken, Beşiktaş'ın %50 dışına çıkmayacağı kaydedildi. Siyah-beyazlılar oyuncuya ise 1+1 yıllık teklif sundu, opsiyonu da maç sayısına bağladı. 2 yıllık sözleşme isteği olan Uruguaylı, opsiyonlu teklife de olumlu yaklaştı.


10 MADDEDE GODİN
1- Kariyeri boyunca forma giydiği 585 karşılaşmada 36 gol attı ve 21 gol pası verdi.
2- Uruguay A Milli Takımı ile 146 maça çıkarken, 8 kez ağları havalandırdı.
3- Kariyeri boyunca Inter, Atletico Madrid, Cagliari, Villarreal gibi ekiplerde görev yaptı.
4- Sağ ayaklı stoper 1 kez Copa America'yı kazanırken, 2 kez de UEFA Kupası'nı havaya kaldırdı.
5- Şu ana kadar Antonio Conte, Simeone, Pellegrini gibi önemli teknik direktörlerle çalıştı.
6- Geçtiğimiz sezon bir kez sakatlanan ve iki maç kaçıran oyuncu, son iki sezonda ise 3 kez sakatlandı.
7- Son üç sezonda kart cezaları yüzünden sadece 2 maç kaçırdı.
8- Atletico Madrid ile 389, Villarreal ile 116, Inter ile 36, Cagliari ile 28, Club Nacional'de ise 16 maça çıktı.
9- Şampiyonlar Ligi'nde 64, Avrupa Ligi'nde 42, Libertadores'te 10 maça çıktı.
10- Futbol hayatında kendisine 8.8 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.

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Godin tamam şimdi sıra Cagliari’de
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