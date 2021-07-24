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Giriş Tarihi: 24.7.2021 12:59 Son Güncelleme: 24.7.2021 13:00

İngilizlerin Varane savaşı! Manchester United sonrası...

DHA
İngilizlerin Varane savaşı! Manchester United sonrası...

Real Madrid'in Fransız savunma oyuncusu Raphael Varane için kıyasıya bir yarış yaşanıyor. Manchester United'ın kadrosuna katmak istediği deneyimi stoper içi Chelsea'nin de devreye girdiği ifade ediliyor. Maaş indirim talebini kabul etmeyen Varane'ın satılması gündemde. İspanyol devi ise 50 milyon euro bonsevis bedeli talep ediyor.

Real Madrid'in Fransız savunmacısı Raphael Varane'a Manchester United'ın ardından Chelsea de talip oldu.

İngiltere'de Premier Lig ekiplerinin yarışı, transfer döneminde de devam ediyor. Manchester United'ın ardından Chelsea de Varane için nabız yoklamaya başladı.

REAL MADRİD İLE 1 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
Fransız savunmacının, Real Madrid ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Koronavirüs pandemisinden finansal olarak oldukça etkilenen Real Madrid, Varane'a yıllık ücretinde indirime giderek yeni bir sözleşme teklif etti.

Ancak oyuncunun bu sözleşmeyi kabul etmesi beklenmezken, Varane'ı bedelsiz şekilde elinden kaçırmak istemeyen Real Madrid'in Fransız savunmacının bonservis bedelini 50 milyon Pound olarak belirledi.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, 50 milyon Poundluk ücreti ödemeye hazır. Ancak Chelsea'nin araya girmesinin ardından transferin nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu.

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İngilizlerin Varane savaşı! Manchester United sonrası...
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