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Giriş Tarihi: 24.7.2021 17:09

Kayserispor yönetimi görev dağılımı yaptı

İHA
Kayserispor yönetimi görev dağılımı yaptı

Geçtiğimiz aylarda yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında yeniden başkanlığa seçilen Berna Gözbaşı, yeni ekibine görev dağılımı yaptı. Sarı-kırmızılı takımda başkan yardımcıları değişti.

Yukatel Kayserispor yeni yönetimi, görev dağılımı yaptı. Sarı-Kırmızılı takımda Başkan Yardımcıları değişti.

Geçtiğimiz aylarla yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı ile güven tazeleyen Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yeni ekibine görev dağılımı yaptı.

Kadir Has tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda görev dağılımı şu şekilde oldu:

Başkan: Berna Gözbaşı
Asbaşkan: Ali Çamlı
Mali İşler Başkan Yardımcısı: Onur Gözbaşı
Genel Sekreter: Erol Çetin
Tesis Sorumlusu: Bilal Yıldız
Pazarlama ve Sponsorluk Sorumlusu: Hasan Köse
Store Sorumlusu: Ali Kaynar
Stadyum/Taraftar/Loca: Soner Topsakal
Alt Yapı Sorumlusu: İbrahim Somtaş
Avrupa Sorumluları: Ali Kaynar ve Tufan Koç

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Kayserispor yönetimi görev dağılımı yaptı
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