Kayserispor yönetimi görev dağılımı yaptı

Yukatel Kayserispor yeni yönetimi, görev dağılımı yaptı. Sarı-Kırmızılı takımda Başkan Yardımcıları değişti.



Geçtiğimiz aylarla yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı ile güven tazeleyen Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yeni ekibine görev dağılımı yaptı.

Kadir Has tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda görev dağılımı şu şekilde oldu:



Başkan: Berna Gözbaşı

Asbaşkan: Ali Çamlı

Mali İşler Başkan Yardımcısı: Onur Gözbaşı

Genel Sekreter: Erol Çetin

Tesis Sorumlusu: Bilal Yıldız

Pazarlama ve Sponsorluk Sorumlusu: Hasan Köse

Store Sorumlusu: Ali Kaynar

Stadyum/Taraftar/Loca: Soner Topsakal

Alt Yapı Sorumlusu: İbrahim Somtaş

Avrupa Sorumluları: Ali Kaynar ve Tufan Koç

