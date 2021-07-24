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Giriş Tarihi: 24.7.2021

Kouyate fırtınası

YUNUS EMRE SEL
Kouyate fırtınası

Trabzonspor, Crystal Palace’ın stoperi Cheikhou Kouyate için resmi görüşmelere başladı. Senegalli oyuncu yüksek maaş istiyor ama Fırtına şartları zorlayacak

Trabzonspor'da, menajerler tarafından önerilerin Cheikhou Kouyate için resmi girişimler başladı. Uzun zamandır stoper ve orta sahayı yedekleyecek bir oyuncu arayışı içerisinde olan bordo-mavililerde önerilen isimler arasında Kouyate'de karar kılındı. Teknik ekibin de onay verdiği 31 yaşındaki futbolcunun menajeriyle dün görüşen Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulübün verebileceği rakamları iletti. Crystal Palace'ın da sözleşmesinin bitimine bir yıl kaldığı için Senegalli stoperi satmaya sıcak baktığı öğrenildi. Hem bonservis bedeli ödenecek olması hem de oyuncunun yüksek maaş beklentisi nedeniyle temasların sürdüğü ifade edildi.

ORTA SAHADA DA OYNUYOR
Ancak Fırtına'nın bu transfer için şartları zorlayacağı belirtildi. 1.89 metre boyundaki Kouyate, geçen sezon Premier Lig'de 36 maçta forma giyerken, bunların 35'ine ilk 11'de başladı. Tecrübeli futbolcu, orta sahada da görev alabiliyor.

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