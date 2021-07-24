Mehmet Topal'dan Sergen Yalçın sözleri! "Beni daha önce de istemişti"

Her takımda giydiğim formanın hakkını vermeye gayret gösterdim, burada da öyle olacak. İnşallah buradan da alnımızın akıyla çıkarız. Çok fazla maddiyata takılan bir insan değilim. Paradan daha önemli şeyler var. Benim için önemli olan başarı.

Oynadığım takımlarda şampiyonluklar yaşadım. Rekorum var ama önemli olan rekorlar değil başarı. İnşallah burada da yaşarım bu da kariyerimde bir anı olarak kalır. Şampiyonlar Ligi mükemmel bir atmosfer. Oynamak çok güzel olacak. İnşallah orada da başarılı oluruz.