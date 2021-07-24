Mehmet Topal'dan Sergen Yalçın sözleri! "Beni daha önce de istemişti"

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden 35 yaşındaki orta saha Mehmet Topal, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipoö Başakşehi ile Süper Lig şampiyonlukları yaşayan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş ile de mutlu sona ulaşmak istediğini açıkladı.
Mehmet Topal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;
Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Topal: Kim oynarsa oynasın herkes birbiri için mücadele edecek. Takım başarısı için çaba gösterecek. Sergen hocam benim için çok güzel şeyler söyledi. Başakşehir ile şampiyon olduğumuz sene beni çok istemişti ama kısmet olmadı.
Her takımda giydiğim formanın hakkını vermeye gayret gösterdim, burada da öyle olacak. İnşallah buradan da alnımızın akıyla çıkarız. Çok fazla maddiyata takılan bir insan değilim. Paradan daha önemli şeyler var. Benim için önemli olan başarı.
Oynadığım takımlarda şampiyonluklar yaşadım. Rekorum var ama önemli olan rekorlar değil başarı. İnşallah burada da yaşarım bu da kariyerimde bir anı olarak kalır. Şampiyonlar Ligi mükemmel bir atmosfer. Oynamak çok güzel olacak. İnşallah orada da başarılı oluruz.