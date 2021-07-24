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Giriş Tarihi: 24.7.2021 08:56

Patrick Van Aanholt kimdir? Galatasaray’ın yeni transferi Patrick Van Aanholt kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Patrick Van Aanholt kimdir? Galatasaray’ın yeni transferi Patrick Van Aanholt kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Şampiyonluğun en önemli adaylarından birisi olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla devam ettirirken, transferleri de peş peşe duyurmaya başladı. Sarı kırmızılı takımdan sol bek transferi için KAP açıklaması geldi. Galatasaray, KAP’a yaptığı açıklamada, Patrick Van Aanholt ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Bu son dakika gelişmesinin ardından ise Patrick Van Aanholt kimdir sorusunun cevabı merak konusu oldu. Peki, Patrick Van Aanholt kimdir, hangi takımlarda oynadı?

Sol bek arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı takım, Patrick Van Aanholt ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Peş peşe açıklanan transferler taraftarları mutlu ederken, Patrick Van Aanholt kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı soruları ise merak konusu oldu. Oyuncuyla 3 yıllık anlaşma sağlayan Galatasaray, önümüzdeki hafta içerisinde sağ bek oyuncusu İstanbul'a getirecek ve sağlık kontrollerinden geçirecek. Peki, Patrick van Aanholt kimdir?

Patrick Van Aanholt kimdir? Galatasaray’ın yeni transferi Patrick Van Aanholt kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan resmi açıklamada, Patrick van Aanholt ile görüşmelere başlandığı duyuruldu. Oyuncuyla 3 yıllık anlaşma sağlayan Galatasaray, önümüzdeki hafta içerisinde sağ bek oyuncusu İstanbul'a getirecek ve sağlık kontrollerinden geçirecek.

PATRİCK VAN AANHOLT KİMDİR?

29 Ağustos 1990 yılında Hollanda'nın güneyinde buluna s-Hertogenbosch'ta dünyaya gelen Patrick van Aanholt, Den Bosch ve PSV altyapılarında forma giydikten sonra 2007 yılında futbolcu fabrikası Chelsea'ye 300 bin euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Büyük umutlarla imza attığı Chelsea'de A takım kadrosunda forma şansı bulamayan Curaçao asıllı sol bek oyuncusu, sırasıyla Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan Athletic ve Vitesse Arnhem'a kiralandı.

30 yaşındaki sol bek bu sezon Crystal Palace formasıyla 18 maçta sahaya çıkarken bir kez asist yapma başarısı gösterdi. Tecrübeli oyuncu FA Cup'ta da bir kez görev yaptı. Deneyimli sol bek Premier Lig kariyerinde 209 maçta 21 gol attı, 15 asist yapma başarısı gösterdi.

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Patrick Van Aanholt kimdir? Galatasaray’ın yeni transferi Patrick Van Aanholt kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
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