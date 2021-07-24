Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sacha Boey kimdir? Galatsaray’ın yeni transferi Sacha Boey kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Giriş Tarihi: 24.7.2021 08:45 Son Güncelleme: 24.7.2021 08:45

Sacha Boey kimdir? Galatsaray’ın yeni transferi Sacha Boey kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Sacha Boey kimdir? Galatsaray’ın yeni transferi Sacha Boey kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig’de şampiyonluğun en önemli adaylarından birisi olan Galatasaray, transfer bombalarını peş peşe patlattı. Geçtiğimiz sezonu Dijon’da kiralık olarka geçiren Sacha Boey için sarı kırmızılı takımdan KAP açıklaması geldi. Galatasaray, KAP’a yaptığı açıklamadı Sacha Boey’in transferi konusunda Rennes ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Peki, Galatasaray’ın yeni transferi Sacha Boey kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

PSV karşısında alınan ağır yenilginin ardından Galatasaray transfer bombalarını peş peşe patlattı. Sarı kırmızılı takımdan Sacha Boey için KAP açıklaması geldi. Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamadı Sacha Boey'in transferi konusunda Rennes ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından Sacha Boey kimdir sorusunun cevabı da merak konusu oldu.

Sacha Boey kimdir? Galatsaray’ın yeni transferi Sacha Boey kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

SACHA BOEY DE KAP'A BİLDİRİLDİ

Yine gün içerisinde Alexandru Cicaldau transferiyle birlikte gündeme düşen Sacha Boey, Galatasaray tarafından resmiyete kavuşturuldu.

SACHA BOEY KİMDİR?

20 yaşındaki Kamerun asıllı Sacha Boey geçtiğimiz sezon Dijon'da 26 lig maçına çıkarken 1 asist yapmıştı. Piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen Boey, Rennes'de ise toplamda 12 maç oynarken 2 asist başarısı gösterdi.

Sacha Boey kimdir? Galatsaray’ın yeni transferi Sacha Boey kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Celtic'in uzun süredir gündeminde olan Boey, İskoç ekibinin tekliflerini geri çevirmişti.

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Sacha Boey kimdir? Galatsaray’ın yeni transferi Sacha Boey kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
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