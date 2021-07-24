Sacha Boey kimdir? Galatsaray’ın yeni transferi Sacha Boey kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig’de şampiyonluğun en önemli adaylarından birisi olan Galatasaray, transfer bombalarını peş peşe patlattı. Geçtiğimiz sezonu Dijon’da kiralık olarka geçiren Sacha Boey için sarı kırmızılı takımdan KAP açıklaması geldi. Galatasaray, KAP’a yaptığı açıklamadı Sacha Boey’in transferi konusunda Rennes ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Peki, Galatasaray’ın yeni transferi Sacha Boey kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

PSV karşısında alınan ağır yenilginin ardından Galatasaray transfer bombalarını peş peşe patlattı. Sarı kırmızılı takımdan Sacha Boey için KAP açıklaması geldi. Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamadı Sacha Boey'in transferi konusunda Rennes ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından Sacha Boey kimdir sorusunun cevabı da merak konusu oldu.