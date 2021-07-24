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Giriş Tarihi: 24.7.2021

Sağ beke Boey geldi!

Sağ beke Boey geldi!
Galatasaray sağ bek transferinde de sürpriz bir ismi renklerine bağladı: Sacha Boey... Udinese'li Larsen'den 4 milyon Euro maliyeti nedeniyle vazgeçen sarı-kırmızılılar rotasını Fransa'ya kırdı. Cimbom, geçen sezonu Dijon'da kiralık olarak geçiren Rennes'in 20 yaşındaki sağ beki Sacha Boey ile 4 yıllık anlaşma yaptı. Genç oyuncu için kulübüne 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi. Boey, geçtiğimiz sezon Dijon'da 26 lig maçında 1 asist yapmıştı. Sacha Boey'i, İskoç ekibi Celtic'in de istediği fakat Fransız oyuncunun bu teklifi reddedip Galatasaray'ı tercih ettiği belirtildi. Boey'in pazartesi günü İstanbul'a gelip resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.

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Sağ beke Boey geldi!
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