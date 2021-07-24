Sivasspor'da 6 ayrılık! Beşiktaşlı Boyd...

Arouna Kone, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Claudemir, Casimir Ninga ve Tyler Boyd'a yaptıkları hizmet için teşekkür eden kırmızı-beyazlı kulüp, 6 futbolcuya kariyerlerinde başarı diledi.
Sivasspor'un yollarını ayırdığı isimlerden biri de Beşiktaş'tan kiralanan Tyler Boyd oldu. ABD'li oyuncunun, siyah-beyazlı takımla 2 yıl daha kontratı var.
Sivasspor'dan yapılan açıklama şöyle:
"2020-2021 sezonunun sona ermesiyle birlikte kulübümüzle olan sözleşmeleri sona eren, Arouna Kone'ye, Robin Yalçın'a, Serhiy Rybalka'ya, Claudemir'e, Casimir Ninga'ya ve Tyler Boyd'a bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."