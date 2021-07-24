Sivasspor'da 6 ayrılık! Beşiktaşlı Boyd...

Sivasspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"2020-2021 sezonunun sona ermesiyle birlikte kulübümüzle olan sözleşmeleri sona eren, Arouna Kone'ye, Robin Yalçın'a, Serhiy Rybalka'ya, Claudemir'e, Casimir Ninga'ya ve Tyler Boyd'a bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."