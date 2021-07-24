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Giriş Tarihi: 24.7.2021 13:27 Son Güncelleme: 24.7.2021 13:39

Sivasspor'da 6 ayrılık! Beşiktaşlı Boyd...

Sivasspor'da 6 ayrılık! Beşiktaşlı Boyd...

Süper Lig ekibi Sivasspor, içlerinde Beşiktaş'tan kiralanan Tyler Boyd'un da yer aldığı 6 futbolcuyla yolların ayrıldığını açıkladı. Yiğidolar, sözleşmeleri sona eren; Arouna Kone, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Claudemir, Casimir Ninga ve Tyler Boyd için teşekkür mesajı yayınladı.

Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, 6 futbolcu ile yollarını ayırdı. Sözleşmeleri sona eren 6 isim için teşekkür mesajı paylaşıldı.

Arouna Kone, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Claudemir, Casimir Ninga ve Tyler Boyd'a yaptıkları hizmet için teşekkür eden kırmızı-beyazlı kulüp, 6 futbolcuya kariyerlerinde başarı diledi.

Sivasspor'un yollarını ayırdığı isimlerden biri de Beşiktaş'tan kiralanan Tyler Boyd oldu. ABD'li oyuncunun, siyah-beyazlı takımla 2 yıl daha kontratı var.

Sivasspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"2020-2021 sezonunun sona ermesiyle birlikte kulübümüzle olan sözleşmeleri sona eren, Arouna Kone'ye, Robin Yalçın'a, Serhiy Rybalka'ya, Claudemir'e, Casimir Ninga'ya ve Tyler Boyd'a bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

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Sivasspor'da 6 ayrılık! Beşiktaşlı Boyd...
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