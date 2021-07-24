Son dakika: Çarpıcı Burak Elmas iddiası! 'Fatih Terim'in yerine hoca baktı...'

Burak Elmas'ın resmen yaptığı bir ihbar, yani kulübü TFF'ye ihbar ediyor. Şu ana kadar da bir eylem yok. Şunu da yazmadan geçemeyeceğim: Maçlar böyle giderse acaba Burak Elmas bu limitleri aşar mı aşmaz mı Fatih Terim'in kılavuzluğunda? Bunu merak ediyorum.