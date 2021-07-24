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Giriş Tarihi: 24.7.2021 16:50 Son Güncelleme: 24.7.2021 16:50

Trabzonspor'un yeni transferi İsmail Köybaşı'dan şampiyonluk sözleri

Trabzonspor'un yeni transferi İsmail Köybaşı'dan şampiyonluk sözleri

Trabzonspor, yeni transferi İsmail Köybaşı için imza töreni düzenledi. Deneyimli sol bek şampiyonlukta pay sahibi olmak istediğini ifade ederken, "Bana bu camiada oynatma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Kalbim pırpır atıyor. Burada olmamı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Fiziksel ve mental olarak hazırım. Şampiyonlukta pay sahibi olabilmek için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde deneyimli sol bek İsmail Köybaşı ile anlaşmaya varmıştı. Karadeniz ekibi, İsmail Köybaşı için imza töreni düzenledi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katıldığı törende konuşan Köybaşı, şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

İsmail Köybaşı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bana bu camiada oynatma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Kalbim pırpır atıyor. Burada olmamı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Fiziksel ve mental olarak hazırım. Şampiyonlukta pay sahibi olabilmek için sabırsızlanıyorum.

Çok değerli bir ailenin parçası oldun. Çok büyük bir aileyiz. Bizi diğer camialardan farklı kılan pek çok özelliğimiz var. Bu formayı üzerine geçiren her oyuncu çok değerli. Yönetim olarak bu sorumluluğu taşıyoruz. Her oyuncu çok değerli bizim için.

Bizim taraftarımız sabırsızdır. Başarıyı bugün değil dün ister. Yerli-yabancı, genç-olgun ayırt etmeden hepinizin yanındayız. Şampiyonluk yolunda Allah önce sizin sonra hepimizin yardımcısı olsun."

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Trabzonspor'un yeni transferi İsmail Köybaşı'dan şampiyonluk sözleri
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