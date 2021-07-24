Trabzonspor'un yeni transferi İsmail Köybaşı'dan şampiyonluk sözleri

Çok değerli bir ailenin parçası oldun. Çok büyük bir aileyiz. Bizi diğer camialardan farklı kılan pek çok özelliğimiz var. Bu formayı üzerine geçiren her oyuncu çok değerli. Yönetim olarak bu sorumluluğu taşıyoruz. Her oyuncu çok değerli bizim için.

Bizim taraftarımız sabırsızdır. Başarıyı bugün değil dün ister. Yerli-yabancı, genç-olgun ayırt etmeden hepinizin yanındayız. Şampiyonluk yolunda Allah önce sizin sonra hepimizin yardımcısı olsun."