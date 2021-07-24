Yeni transferler sahne alıyor! Trabzonspor - Başakşehir | CANLI İZLE

Hamsik ve Gervinho gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Bordo-mavililer, ayrıca Bruno Peres ve Fode Koita'nın yanı sıra İsmail Köybaşı'nı transfer etti. Sakatlığı bulunan Koita hariç yeni transferlerin Başakşehir karşısında görev alması bekleniyor.