Yeni transferler sahne alıyor! Trabzonspor - Başakşehir | CANLI İZLE

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, 2021-2022 sezonu öncesi hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
Hamsik ve Gervinho gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Bordo-mavililer, ayrıca Bruno Peres ve Fode Koita'nın yanı sıra İsmail Köybaşı'nı transfer etti. Sakatlığı bulunan Koita hariç yeni transferlerin Başakşehir karşısında görev alması bekleniyor.
Medipol Başakşehir ise Ahmed Kutucu, Lucas Lima, Şener Özbayraklı, Peter Zulj'u transfer ederken geçen sezon Fenerbahçe'den kiraladığı Deniz Türüç'ün de bonservisini aldı.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Erce, Serkan, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, A. Parmak, Flavio, Muratcem, Yusuf, A. Ömür, Yunus Mallı.
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Epureanu, Ponck, Hasan Ali, Tolga, Zulj, Berkay, Visca, Deniz, Muhammet.