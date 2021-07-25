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Giriş Tarihi: 25.7.2021

5 yedi 3 attı!

MEHMET ÖZCAN
5 yedi 3 attı!

Galatasaray camiası, 5-1’lik PSV yenilgisinin şokunu 3 yeni transferle atlattı. Tam 4 saat içinde önce Rumen orta saha Alexandru Cicaldau, ardından Fransız sağ bek Sacha Boey ve Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt için KAP açıklaması geldi. Bu isimler PSV rövanşında değil ama sonrasında Terim'in elini rahatlatacak

Büyük bir futbol mucizesi yaşanmazsa Şampiyonlar Ligi hayaline çarşamba günü veda edecek olan Galatasaray, PSV Eindhoven karşısında ilk maçta aldığı 5-1'lik yenilginin yaralarını 3 transferle sarmaya çalıştı. Geleceğe yönelik önemli hamlelerde bulunan sarı-kırmızılı kulüp, önceki gün 4 saat içinde tam 3 oyuncuyu birden KAP'a bildirdi. 24 yaşındaki Rumen ofansif orta saha Alexandru Cicaldau, 2000 doğumlu Fransız sağ bek Sacha Boey, 30 yaşındaki Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt yeni sezonda Aslan için ter dökecek.

SACHA BOEY BU GECE YARISI İSTANBUL'A GELECEK
Hagi'nin onay verdiği Cicaldau'nun serbest kalma maddesi 10 milyon Euro olmasına rağmen kulübü Universitatea Craiova ile 6 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağlandı. Oyuncu ile de 5 yıllık sözleşme yapıldı. Celtic'in elinden kapılan Sacha Boey için Rennes'e 1-1.5 milyon Euro arasında para ödeneceği öğrenildi. Oyuncunun bu gece 24.00'te İstanbul'da olması bekleniyor. Bonservisi elinde olan Patrick van Aanholt'la sezon başına 1.7 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalandı.

FATİH TERİM'İN İDEAL 11'İNDE YER ALACAKLAR
PSV karşısına savunmanın sağında Jesse Sekidika, sol bekte Ömer Bayram, orta sahanın merkezinde Arda Turan ile çıkmak zorunda kalan ve büyük sıkıntı yaşayan Fatih Terim'in bu üç yeni transferle eli rahatladı. Üç oyuncu rövanşta statü gereği oynayamayacak ama bundan sonrası için tecrübeli hoca ideal 11'ini artık Sacha Boey, Van Aanholt ve Cicaldau'ya göre oluşturacak.

CİCALDAU: SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM
Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau dün İstanbul'a gelip 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Sarıkırmızılı formayı giyen 24 yaşındaki ofansif orta saha duygularını şöyle anlattı: Galatasaray'da başladığım yeni dönem için çok mutluyum. Sıcak karşılama için hepinize teşekkür ederim. Hazırım ve başlamak için sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım her şey iyi gidecek.

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Cimbom, Cicaldau'nun maliyetini açıkladı. Romanya Kulübü Craiova'ya 3 yıl içinde 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Galatasaray, 24 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedelini ise 25 milyon Euro olarak belirledi.

İMZA SIRASI BERKAN VE GEDSON FERNANDES'TE
Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Alanyaspor'dan Berkan Kutlu'yu bonservisiyle, Gedson Fernandes'i ise satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor. Berkan için kapıyı 5 milyon Euro'dan açan Güney ekibi pazarlıklarda 4'e indi. 3 milyon Euro'ya kadar çıkan sarı-kırmızılı yönetim, Alanya'yı ikna etmeye yaklaştı. İtalya'dan talipleri olan Berkan da tercihini Aslan'dan yana kullandı. Gedson içinse Benfica'nın bu kez 2 milyon Euro kiralama bedeli talep ettiği öğrenildi. Portekizli yıldız, Beşiktaş'ın ilgisine rağmen sarı-kırmızılı kulübe gitmek istediğini söyledi.

OMAR ASKIYA ALINIYOR
Galatasaray, yeni transferlerini bir bir açıklarken, gidecek oyuncuları da hazırlamaya başladı. Yeni sezonda takımlar 8+6 olmak üzere toplam 14 yabancı bulundurabilecek. Aslan'ın, mevcut kadrosu içerisinde yabancı pasaportuna sahip 15 oyuncusu var. Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanması bekleniyor. Takımla idmanlara başlasa da tedavisi en az 6 ay daha sürecek olan Omar Elabdellaou'ya lisans çıkarılmayacak.

GÜNÜN SORUSU
Galatasaray, PSV hezimeti sonrası bir günde 3 isimle anlaştı. Bu durumu nasıl yorumlarsınız?

Levent TÜZEMEN
Keşke çok daha önce gelebilselerdi
Galatasaray'ın sağ bek, sol bek ve orta saha oyuncularına ihtiyacı olduğu sezon başından belliydi. Ancak PSV maçı öncesine kadar beklenen ve istenen transferler yapılamadı. Alınan ağır yenilgiden sonra yönetim, jet hızıyla iki bek ve 10 numara transferi yaptı. Keşke Aanholt, Boey ve Cicaldau transferleri PSV maçından önce yapılabilseydi daha doğru olurdu. Belki de tur şansı doğardı. Şimdi bu üç isim statü gereği rövanşta oynayamayacak. Transferlere gelince; Cicaldau, iki ayağını da etkili kullanan, kaleyi görünce şut atmayı düşünen, duran toplarda nokta ortalar yapan ve golle sonuçlanan frikikler kullanan bir oyuncu. Aanholt'un tecrübesi sol tarafa güç katacaktır. Sağ bek Boey ise atletik bir oyuncu. Hücuma çıkmayı çok seviyor. Stil olarak da Valentin Rosier'i andırıyor.

Gürcan BİLGİÇ
Bu transferlerle ağır yara kapanmaz
Galatasaray sattığın kadar al kuralından çıkmıştı. Yeni başkan da 300 milyon TL gibi ekstra bir rakamı kasaya sokacağını vadederek geldi. Muhtemelen transfer planlarını Şampiyonlar Ligi iddiasına göre yaptılar. Eğer PSV'yi geçselerdi daha pahalı, daha kariyerli ve umut veren isim alacaklardı. Ortada iddia yani Şampiyonlar Ligi'nin parası kalmayınca bu kez genç isimlere yönelmiş olabilirler. Bu işin bir tarafı… Diğer yanının Mustafa Cengiz yönetimini sık sık sıkıştıran, isimler vererek transfer planını açıklayan Fatih Terim'in şu ana kadar tek kelime etmemesi, mevcut takımı yeterli görmesi veya finansal durumla ilgili pozitif şeyler konuşması daha dikkat çekici. 5 gollü bir mağlubiyet ağır yaradır. Bu transferlerle kapanmaz.

Bülent TİMURLENK
Gedson bittiğinde eksiklik kalmaz
Galatasaray uzun zamandır kiralık oyuncularla taşıma suyuyla değirmen döndürmeye çalışıyordu. Şimdi ikisi genç üç oyuncuyu bonservisiyle aldılar. Aanholt tecrübeli oyuncu. Cicaldau ve Boey'in Türkiye'de şampiyonluk yarışı veren bir takımda ne yapacakları kapalı bir kutu. Gedson transferini de bitirirlerse kadronun eksikliği tamamlanır. Yıllık ücreti yüksek üç oyuncu, Luyindama ve yedek kalecinin Fatih Öztürk olması ise Gedson meselesi çözüldükten sonra tartışılacak konular.

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5 yedi 3 attı!
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