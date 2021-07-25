5 yedi 3 attı!

Galatasaray camiası, 5-1’lik PSV yenilgisinin şokunu 3 yeni transferle atlattı. Tam 4 saat içinde önce Rumen orta saha Alexandru Cicaldau, ardından Fransız sağ bek Sacha Boey ve Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt için KAP açıklaması geldi. Bu isimler PSV rövanşında değil ama sonrasında Terim'in elini rahatlatacak
Büyük bir futbolmucizesiyaşanmazsaŞampiyonlarLigi hayaline çarşambagünü veda edecek olanGalatasaray, PSV Eindhovenkarşısında ilk maçta aldığı5-1'lik yenilgininyaralarını 3transferle sarmayaçalıştı. Geleceğeyönelik önemli hamlelerdebulunan sarı-kırmızılıkulüp, önceki gün 4 saat içindetam 3 oyuncuyu birdenKAP'a bildirdi. 24 yaşındakiRumen ofansif orta sahaAlexandru Cicaldau, 2000doğumlu Fransız sağ bekSacha Boey, 30 yaşındakiHollandalı sol bek Patrickvan Aanholt yeni sezondaAslan için ter dökecek.
SACHA BOEY BU GECE YARISI İSTANBUL'A GELECEK
Hagi'nin onay verdiği Cicaldau'nun serbest kalma maddesi 10 milyon Euro olmasınarağmen kulübüUniversitatea Craiova ile 6milyon Euro bonservisbedelinde anlaşma sağlandı. Oyuncu ile de 5 yıllık sözleşme yapıldı. Celtic'in elindenkapılan Sacha Boey için Rennes'e1-1.5 milyon Euro arasındapara ödeneceği öğrenildi. Oyuncunun bu gece 24.00'te İstanbul'da olması bekleniyor. Bonservisi elinde olan Patrick van Aanholt'la sezon başına1.7 milyon Euro'dan 3 yıllıksözleşme imzalandı.
FATİH TERİM'İN İDEAL 11'İNDE YER ALACAKLAR
PSV karşısına savunmanın sağındaJesse Sekidika, sol bekteÖmer Bayram, orta sahanınmerkezinde Arda Turanile çıkmak zorundakalan ve büyük sıkıntıyaşayan Fatih Terim'in bu üç yenitransferle eli rahatladı. Üç oyuncu rövanştastatü gereği oynayamayacak amabundan sonrası için tecrübeli hoca ideal11'ini artık Sacha Boey, Van Aanholtve Cicaldau'ya göre oluşturacak.
CİCALDAU: SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau dün İstanbul'a gelip 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Sarıkırmızılı formayı giyen 24 yaşındaki ofansif orta saha duygularını şöyle anlattı: Galatasaray'da başladığımyeni dönem için çokmutluyum. Sıcak karşılamaiçin hepinize teşekkür ederim.Hazırım ve başlamakiçin sabırsızlıkla bekliyorum.Umarım her şeyiyi gidecek.
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Cimbom, Cicaldau'nun maliyetini açıkladı. Romanya Kulübü Craiova'ya 3 yıl içinde 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Galatasaray, 24 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedelini ise 25 milyon Euro olarak belirledi.
İMZA SIRASI BERKAN VE GEDSON FERNANDES'TE
Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Alanyaspor'dan BerkanKutlu'yu bonservisiyle, GedsonFernandes'i ise satın alma opsiyonuylakiralamayı planlıyor. Berkan için kapıyı 5 milyon Euro'dan açan Güney ekibi pazarlıklarda 4'e indi. 3 milyon Euro'ya kadarçıkan sarı-kırmızılı yönetim,Alanya'yı ikna etmeyeyaklaştı. İtalya'dan talipleri olan Berkan da tercihini Aslan'dan yana kullandı. Gedson içinseBenfica'nın bu kez2 milyon Euro kiralamabedeli talep ettiğiöğrenildi. Portekizli yıldız, Beşiktaş'ın ilgisine rağmen sarı-kırmızılı kulübe gitmek istediğini söyledi.
OMAR ASKIYA ALINIYOR
Galatasaray, yeni transferlerini bir bir açıklarken, gidecek oyuncuları da hazırlamaya başladı. Yeni sezonda takımlar 8+6 olmak üzere toplam 14 yabancı bulundurabilecek. Aslan'ın, mevcut kadrosu içerisinde yabancı pasaportuna sahip 15 oyuncusu var. Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanması bekleniyor. Takımla idmanlara başlasada tedavisi en az 6 ay daha sürecek olan OmarElabdellaou'ya lisans çıkarılmayacak.
GÜNÜN SORUSU Galatasaray, PSV hezimeti sonrası bir günde 3 isimle anlaştı. Bu durumu nasıl yorumlarsınız?
Levent TÜZEMEN
Keşke çok daha önce gelebilselerdi
Galatasaray'ın sağ bek, sol bek ve orta saha oyuncularına ihtiyacı olduğu sezon başından belliydi. Ancak PSV maçı öncesine kadar beklenen ve istenen transferler yapılamadı. Alınan ağır yenilgiden sonra yönetim, jet hızıyla iki bek ve 10 numara transferi yaptı. Keşke Aanholt, Boey ve Cicaldau transferleriPSV maçından önce yapılabilseydidaha doğru olurdu. Belki de tur şansı doğardı. Şimdi bu üç isim statü gereği rövanşta oynayamayacak. Transferlere gelince; Cicaldau, iki ayağını da etkili kullanan, kaleyi görünce şut atmayı düşünen, duran toplarda nokta ortalar yapan ve golle sonuçlanan frikikler kullanan bir oyuncu. Aanholt'un tecrübesisol tarafa güç katacaktır.Sağ bek Boey ise atletik bir oyuncu. Hücuma çıkmayı çok seviyor. Stil olarak da Valentin Rosier'i andırıyor.
Gürcan BİLGİÇ
Bu transferlerle ağır yara kapanmaz
Galatasaray sattığın kadar al kuralından çıkmıştı. Yeni başkan da 300 milyon TL gibi ekstra bir rakamı kasaya sokacağını vadederek geldi. Muhtemelen transfer planlarını Şampiyonlar Ligi iddiasına göre yaptılar. Eğer PSV'yi geçselerdi daha pahalı,daha kariyerli ve umut veren isim alacaklardı. Ortada iddia yani Şampiyonlar Ligi'nin parası kalmayınca bu kez genç isimlere yönelmiş olabilirler. Bu işin bir tarafı… Diğer yanının Mustafa Cengiz yönetimini sık sık sıkıştıran, isimler vererek transfer planını açıklayan Fatih Terim'in şu ana kadar tek kelime etmemesi, mevcut takımı yeterli görmesi veya finansal durumla ilgili pozitif şeyler konuşması daha dikkat çekici. 5 gollübir mağlubiyet ağır yaradır. Butransferlerle kapanmaz.
Bülent TİMURLENK
Gedson bittiğinde eksiklik kalmaz
Galatasaray uzun zamandır kiralık oyuncularla taşıma suyuyla değirmen döndürmeye çalışıyordu. Şimdi ikisi genç üç oyuncuyu bonservisiyle aldılar. Aanholt tecrübeli oyuncu. Cicaldau ve Boey'in Türkiye'de şampiyonluk yarışı veren bir takımda ne yapacakları kapalı bir kutu. Gedson transferini de bitirirlerse kadronun eksikliği tamamlanır. Yıllık ücreti yükseküç oyuncu, Luyindama ve yedekkalecinin Fatih Öztürk olması iseGedson meselesi çözüldüktensonra tartışılacak konular.