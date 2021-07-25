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Giriş Tarihi: 25.7.2021

Birebir bonservis!

VOLKAN DEMİR
Birebir bonservis!

Fenerbahçe yeni transfer için bütçede yer açmanın formülünü arıyor. En büyük avantaj, TFF’nin bu yıl değiştirdiği ‘birebir bonservis’ kuralı. Böylece sarı-lacivertlilerin yaptığı satışın tamamı limite eklenecek

Pereira, şu ana kadar 9 oyuncuyu A Takım'ın dışına aldı. Bu oyuncuların başka kulüplere gitmesiyle hem kadro rahatlayacak hem de maaş bütçesi düşecek. Bütçeyi dengeye getirmek için 7.5 milyon Euro'luk daha tasarruf sağlanması gerekiyor. Transfer yapılabilmesi içinse bütçede daha fazla yer açılmak zorunda. Bu noktada en önemli avantajı 'birebir bonservis' kuralı.

3-4 FUTBOLCU DAHA GİDECEK
Son 2 yılda Eljif (16 milyon Euro) ve Vedat (18.5 milyon Euro) satışlarıyla kulübe büyük girdi sağlandı. Ancak F.Bahçe bu gelirin üçte birini bütçeye kaydettirebildi. Bu sezon TFF'nin yaptığı kural değişikliğiyle bonservis gelirinin tamamını bütçeye yazabilecek. Sarı-lacivertlilerin Pereira'nın düşünmediği 3- 4 oyuncuyu daha satarak bu sorunu aşması bekleniyor.

4 MAÇ YAPACAK
F.Bahçe'nin hazırlık karşılaşmaları belli oldu. Yarın Gençlerbirliği ile Ankara'da karşılaşacak Kanarya, diğer 3 maçını İstanbul'da oynayacak. 28 Temmuz: PEC Zwolle (Hollanda), 31 Temmuz: Greuther Fürth (Almanya), 4 Ağustos: Dinamo Kiev (Ukrayna).

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