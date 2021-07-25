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Giriş Tarihi: 25.7.2021

Biz hazırız

YUNUS EMRE SEL
Biz hazırız

İsmail Köybaşı’nın imza töreninde konuşan Ağaoğlu, “Mücadelemiz zor, Saracchi’nin talihsizliği yolumuz çetin, lakin bunu başaracak güce sahip bir kadro oluşturduk” dedi

Trabzonspor, 2+1 yıllık anlaşma sağladığı 32 yaşındaki sol bek İsmail Köybaşı'na resmi sözleşmeyi imzalattı. Düzenlenen törende konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, zorlu lig yarışına hazır olduklarını söyledi. Sözlerine, "Aramıza hoş geldin İsmail" diyerek başlayan Ağaoğlu, "Ülke futbolunun önemli değerlerinden birisin. Mücadelemiz zor, yolumuz çetin, lakin bunu başaracak güce sahip kadro oluşturduk. Allah yardımcın olsun, sakatlık vermesin. Bizim taraftarımız sabırsızdır, başarıyı isterler. Bugün değil, dün isterler. Sen bu ülkenin tecrübeli oyuncularından birisisin, sıkıntı çekeceğini zannetmiyorum" dedi.

KALBİM PIR PIR ATIYOR!
Çok heyecanlı olduğu gözlenen İsmail Köybaşı ise şöyle konuştu: "Gururlanıyorum burada olduğum için. Kalbim pır pır atıyor! Kendimi en olgun ve verimli dönemimde hissediyorum. Şampiyonlukta pay sahibi olabilmek için sabırsızlanıyorum."

KURULUŞA ÖZEL 1967 FORMA!
Trabzonspor'da geleneksel hale gelen transferlerin forma alma ritüelinde ilginç diyaloglar yaşandı. Başkan Ağaoğlu, "TFF'nin koyduğu yerli oyuncu avantajını yaşıyorsun. Yabancılara 5'er bin forma sattım ben, yerli oyuncu olduğun için 1500 forma diyorum sana" dedi. İsmail ise kulübün 54. kuruluş yıl dönümü şerefine 1967 forma satın almak istediğini söyledi.

DOVBYK'TE İKİ RAKİP
Bordo-mavili takımın kadrosuna katmak istediği Artem Dovbyk için iki önemli rakip çıktı. Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev'in de 24 yaşındaki santrforu takip ettiği kaydedildi. Önceki gün oyuncuyla ilgilendiğine dair resmi kağıdı Dnipro kulübüne gönderen Trabzonspor yönetimi beklemeye geçti. Rakiplerin çokluğu nedeniyle görüşmelerin yavaş ilerlediği ifade edildi.

UMUT YÜKSEK UÇTU!
Yerli hakkını sol bekten yana kullanma kararı alan Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nın ardından bu bölgeye bir takviye daha yapmak istiyor. Bu çerçevede Umut Meraş ile yeniden görüşmelere başlayan bordo-mavililer, başarılı savunmacının 1.5 milyon Euro'luk maaş talebinden sadece 100 bin Euro indirim yapması sonrası transferi askıya aldı.

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