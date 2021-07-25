Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey İstanbul'da!

Galatasaray'ın Rennes'den yeni transferi 20 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey'i taşıyan uçak İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılılar, daha önce Fransız oyuncuyla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiğini açıkladı.
Sacha Boey, Alexandru Cicaldau ve Patrick Van Aanholt ile birlikte aynı gün KAP'a bildirilmişti. Fransız sağ bek, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz ve Alexandru Cicaldau'dan sonra Galatasaray'ın bu sezonki 5. transferi oldu.
Rennes altyapısında yetişen Sacha Boey, geçen sezon Fransız ekibiyle 26 maçta forma giydi.