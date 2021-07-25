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Giriş Tarihi: 25.7.2021 14:18

Galatasaray'ın Yunanistan yolcuğu sonrası Başakşehir'den flaş karar! İptal edildi...

Galatasaray'ın Yunanistan yolcuğu sonrası Başakşehir'den flaş karar! İptal edildi...

Başakşehir takımının resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, 6 Ağustos Cuma günü oynanacak Panathinaikos hazırlık maçı iptal edildi. Galatasaray, Yunanistan ekiplerinden Olympiakos ile hazırlık maçı planlamış fakat Yunanistan'da yapılan saygısızlık nedeniyle Fatih Terim geri dönme kararı almıştı.

Yeni sezon için hazırlıklarına devam eden Başakşehir, 6 Ağustos'ta Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiğini duyurdu. Galatasaray ile Olympiakos arasında oynanması planlanan hazırlık maçı da Galatasaray kafilesine uygulanan kötü tavır nedeniyle iptal edilmişti.

İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN AÇIKLAMASI!

'Futbol takımımızın 6 Ağustos Cuma günü Panathinaikos ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçı, kulüplerin sezon öncesi programlarının değişmesi nedeniyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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Galatasaray'ın Yunanistan yolcuğu sonrası Başakşehir'den flaş karar! İptal edildi...
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