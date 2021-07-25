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Giriş Tarihi: 25.7.2021 21:24

Göztepe, David Tjanic'i kadrosuna kattı! 5 yıllık sözleşme...

İHA
Göztepe, David Tjanic'i kadrosuna kattı! 5 yıllık sözleşme...

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenyalı David Tijanic’i kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Tijanic ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Göztepe, 24 yaşındaki Slovenyalı orta saha oyuncusu David Tjanic ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer harekatı sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Polonya takımlarında Rakow'da forma giyen 24 yaşındaki Slovenyalı orta saha oyuncusu David Tjanic'i 5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, Tjanic'e sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Futbol kariyerine ülkesinin Olimpija takımının altyapısında başlayan Tjanic, daha sonra NK Krka, NK Triglav, NK Olimpija ve Polonya'nın Rakow takımlarında forma giydi. Kariyeri boyunca 154 resmi maça çıkan Slovenyalı on numara, bu maçlarda 27 gol atarken 19 kez de asist katkısı verdi.

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Göztepe, David Tjanic'i kadrosuna kattı! 5 yıllık sözleşme...
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