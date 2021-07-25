Göztepe Macar orta saha Andras Schafer'in peşinde! Milli takımda 9 kez oynadı...

Macaristan'ın F Grubu'nda karşılaştığı Portekiz, Fransa ve Almanya maçlarının hepsinde ilk on birde sahaya çıkan Schafer, Almanya'ya gol atmayı başardı. MTK Budapeşte alt yapısından yetişen futbolcu, İtalya'da Genoa ve Chievo formalarını da terletti. Schafer merkez orta saha, defansif orta saha ve sol kanat pozisyonlarında görev alabiliyor.