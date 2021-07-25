Kırıkkalespor’da transfer atağı

Sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Kırıkkale Büyük Anadoluspor bir taraftan da takviye çalışmalarını sürdürüyor. Başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen kırımızı lacivertli ekipte iç transfer de Doğukan Subaşı ile yeniden devam kararı alındı. Dış transferde ise Ankaragücü'nden stoper Halil Fatih Açıkgöz, Süper lig ekiplerinden Kasımpaşaspor´dan forvet Furkan Külekçi ve Gençlerbirliği'nden forvet arkası Osman Emirkan Demir ile anlaşmaya varıldı. Anlaşmaya varılan futbolcular Kırıkkale´ye gelerek takımın çalışmalarına dahil oldu.

Çalışmalarına bayram arası veren ve yeniden kulüpte toplanan kırmızı-lacivertli futbolcularla yönetim sabah kahvaltısında buluştu. Bir taraftan futbolcularla bayramlaşan Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kulüp Başkanı Veli Uça ve yönetim kurulu üyeleri, diğer taraftan yeni transfer futbolcularla tanıştı. Kahvaltının amacının kaynaşma olduğunu hatırlatan Kulüp Başkanı Uça "Şehrimizin adına yakışır şekilde bir mücadele ortaya koyacak kadro oluşturduk. Hedefimiz başarılı bir sezon geçirmek. Bu konuda herkesin üzerine düşen görevi yerine getireceğine inanıyorum. Sezon öncesi hazırlıklarımızı en iyi şekilde tamamlayarak sezona hazır hale geleceğiz. Futbolcularımıza başarılar diliyoruz" dedi.