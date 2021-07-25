Son dakika: Fatih Terim'in yeni prensi Morutan! Galatasaray harekete geçti: Menajerinden transfer açıklaması...

Son dakika haberi... Galatasaray, Romanya pazarında transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Steaua Bükreş'in 22 yaşındaki genç yeteneği Olimpiu Morutan'ı gündemine aldı. Morutan'nın menajerinden ise transfere dair sıcak bir açıklama geldi.
Galatasaray, daha önce uzun süre Slavia Prag'tan Rumen 10 numara Nicolae Stanciu ile igilenirken Çekya ekibinin yüksek bonservis talebi sonrası Sarı-kırmızılılar, transfer görüşmelerini askıya almıştı.
Daha sonra rotasını Romanya Ligi'ne çeviren Galatasaray, PSV Eindhoven maçından hemen sonra Alexandru Cicaldau transferini çok kısa sürede bitirdi.
CICALDAU: 5 MİLYON EURO BONSERVİS, 5 YILLIK SÖZLEŞME
Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki Rumen oyuncu için kulübü Craiova'ya 6.5 milyon euro bonservis bedeli öderken oyuncuyla ise 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca Cicaldau'nun serbest kalma bedeli ise 35 milyon olarak belirlendi.
Galatasaray'ın Romanya'dan yeni hedefi ise Steaua Bükreş'in 22 yaşındaki 10 numarası Olimpiu Morutan oldu.
Cluj altyapısından yetişen Morutan, 2016'da Botosani'ye transfer oldu. Genç yıldız, 2018'de ise 19 yaşında 700 bin euro bonservis bedeliyle Steaua Bükreş'in yolunu tuttu.
Morutan, son 3 sezonda Steaua Bükreş formasıyla 103 maçta 13 gol atarken 30 asist kaydetti.
Rumen basınında çıkan iddialara göre, Galatasaray, Morutan için kulübüne 8 milyon euro transfer teklifinde bulunacak.
Galatasaray'ın Morutan transferine ilişkin oyuncunun menajeri Florin Vulturar'dan sıcak açıklama geldi.
Gazeta Sporturilor'a konuşan Florin Vulturar, "Fatih Terim'in Morutan'ı istediği doğru. Galatasaray ilgileniyor, Morutan da ayrılmak istiyor. Ancak transfer kolay biten bir şey değil. Teklifleri açıklamam da doğru olmaz" dedi.
Olimpiu Morutan, Romanya milli takımındayken bir basın mensubunun "Çin'de yüksek maaşla mı oynamak istersin yoksa Galatasaray'a mı gitmek istersin?" sorusuna...
"Tabi ki Galatasaray. Taraftarı bile orada oynamaya yeter." cevabını vermişti.