Son dakika: Fenerbahçe'ye Arjantinli golcü! 9 numaranın sahibi o olabilir...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, yeni sezon için forvet takviyesi yapılmasını talep etti. Cornelius, Sörloth ve Vedat Muriqi gibi isimlerle temasa geçildi fakat anlaşma sağlanamadı. Vedat Muriqi'yi bırakmayan Lazio, yüksek bonservis bedeli talep etti. Son dakika bilgisine göre Fenerbahçe, Marsilya'nın forvetiyle ilgileniyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezon için bir kanat oyuncusu ve bir santrafor takviyesi yapılacağını duyurmuştu.
SON DAKİKA: FENERBAHÇE'YE ARJANTİNLİ GOLCÜ!
Serdar Dursun'u transfer eden Fenerbahçe, bir forvet daha transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Marsilya'nın Arjantinli golcüsü Dario Benedetto ismi gündeme geldi! İtalya'da yayın yapan Mercato'nun haberine göre Fenerbahçe, Marsilya'nın golcüsü Benedetto için girişimlere başladı.
FENERBAHÇE'DE 9 NUMARA BOŞTA!
31 yaşındaki golcü Marsilya'da 9 numarayı giyiyor. Fenerbahçe'de de Cisse'nin takımdan ayrılmasından sonra 9 numaralı forma boşta duruyor.
2019 senesinde Boca Juniors takımından transfer edilen Dario Benedetto, oyun tarzı olarak Fenerbahçe'nin aradığı bir golcü olarak değerlendiriliyor.
Taktik bilgisi üst düzey olan Benedetto, ceza sahası içinde hızlı ve son vuruşları da başarılı. Daha önce Club Tijuana, Gimnasia gibi taımlarda forma giyen Benedetto, Boca Juniors taraftarı için özel bir anlam taşıyor.
Geçen sezon Marsilya formasıyla Ligue 1'de 32 maça çıkan deneyimli golcü 5 gol atarken 3 de asist yaptı.
Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maça çıkan Benedetto gol atma başarısı gösteremedi. Arjantin milli takımıyla 5 maça çıkan Benedetto gol atamadı.
Fenerbahçe yeni transfer için bütçede yer açmanın formülünü arıyor. En büyük avantaj, TFF'nin bu yıl değiştirdiği 'birebir bonservis' kuralı. Böylece sarı-lacivertlilerin yaptığı satışın tamamı limite eklenecek.
Pereira, şu ana kadar 9 oyuncuyu A Takım'ın dışına aldı. Bu oyuncuların başka kulüplere gitmesiyle hem kadro rahatlayacak hem de maaş bütçesi düşecek. Bütçeyi dengeye getirmek için 7.5 milyon Euro'luk daha tasarruf sağlanması gerekiyor.
Transfer yapılabilmesi içinse bütçede daha fazla yer açılmak zorunda. Bu noktada en önemli avantajı 'birebir bonservis' kuralı.
3-4 FUTBOLCU DAHA GİDECEK!
Son 2 yılda Eljif (16 milyon Euro) ve Vedat (18.5 milyon Euro) satışlarıyla kulübe büyük girdi sağlandı. Ancak F.Bahçe bu gelirin üçte birini bütçeye kaydettirebildi. Bu sezon TFF'nin yaptığı kural değişikliğiyle bonservis gelirinin tamamını bütçeye yazabilecek.
Sarı-lacivertlilerin Pereira'nın düşünmediği 3- 4 oyuncuyu daha satarak bu sorunu aşması bekleniyor.