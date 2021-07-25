CİCALDAU'DAN HAGİ VE POPESCU AÇIKLAMASI!

'Teklifi menajerim bana haber verdi ben de beklemeye geçtim. Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum. Romanya'da herkes Galatasaray'ı tanıyor. Hagi ve Popescu nedeniyle Galatasaray çok seviliyor. Hagi benim hocalığımı yaptı. Onları mahçup etmeyeceğim.'