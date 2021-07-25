Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray taraftarı Morutan'ı TT yaptı! Cicaldau'dan sonra genç yıldız için girişimler başladı
Giriş Tarihi: 25.7.2021 15:45 Son Güncelleme: 25.7.2021 15:51

Son dakika: Galatasaray taraftarı Morutan'ı TT yaptı! Cicaldau'dan sonra genç yıldız için girişimler başladı

Son dakika: Galatasaray taraftarı Morutan'ı TT yaptı! Cicaldau'dan sonra genç yıldız için girişimler başladı

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. PSV karşısında dört farklı bir mağlubiyet alan Galatasaray'da yönetim transfer için gaza bastı. Aynı gün içinde Rumen orta saha oyuncusu Cicaldau, Fransız sağ bek Sacha Boey ve Hollandalı sol bek Van Aanholt ile görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi. Son dakika bilgisine göre Galatasaray, Romanya pazarından bir isim daha transfer edecek.

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Cicaldau'dan sonra Sacha Boey ve Van Aanholt'un da yarın resmi olarak açıklanması bekleniyor. Morutan ismi Twitter'da TT listesine girdi!

Son dakika: Galatasaray taraftarı Morutan'ı TT yaptı! Cicaldau'dan sonra genç yıldız için girişimler başladı

SON DAKİKA: GALATASARAY TARAFTARI MORUTAN'I BEKLİYOR!

Galatasaray'ın Cicaldau transferini de ilk olarak Ruman medyası duyurmuştu. Romanya'da yayın yapan Sport Romania'nın haberine göre Galatasaray, Olimpiu Morutan ile ilgileniyor.

Son dakika: Galatasaray taraftarı Morutan'ı TT yaptı! Cicaldau'dan sonra genç yıldız için girişimler başladı

İddiaya göre Galatasaray, Morutan için 8 milyon Euro'luk bir teklif hazırladı. Eski adıyla Steau Bükreş yeni adıyla FCSB takımında forma giyen Morutan, tam bir 10 numara!

Son dakika: Galatasaray taraftarı Morutan'ı TT yaptı! Cicaldau'dan sonra genç yıldız için girişimler başladı

2018 yılında Botosani takımından 800 bin Euro'ya transfer edilen Morutan için Galatasaray'ın istekli olduğu gelen bilgiler arasında. Sol ayaklı oyuncu sağ kanatta da forma giyebiliyor.

Son dakika: Galatasaray taraftarı Morutan'ı TT yaptı! Cicaldau'dan sonra genç yıldız için girişimler başladı

BİR AY ÖNCEKİ RÖPORTAJDA İTİRAF ETMİŞTİ!

Olimpiu Morutan, Romanya milli takımındayken bir basın mensubunun 'Çin'de yüksek maaşla mı oynamak istersin yoksa Galatasaray'a mı gitmek istersin?' sorusuna...

'Tabi ki Galatasaray. Taraftarı bile orada oynamaya yeter.' cevabını vermişti.

Son dakika: Galatasaray taraftarı Morutan'ı TT yaptı! Cicaldau'dan sonra genç yıldız için girişimler başladı

TWİTTER'DA TT OLDU!

Morutan ismi Twitter'da TT listesine girdi. Galatasaray taraftarı Morutan'ın sol ayağının çok etkili olduğunu belirten videolar paylaşırken 22 yaşındaki oyuncunun transfer edilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Son dakika: Galatasaray taraftarı Morutan'ı TT yaptı! Cicaldau'dan sonra genç yıldız için girişimler başladı

Morutan geçen sezon FCSB formasıyla Romanya Ligi'nde 25 maça çıkarken 6 gol atıp 12 de asist yaptı. Avrupa Ligi Elemeleri'nde de 2 maç oynayan Morutan, Romanya Ligi'nin potansiyelli isimleri arasında yer alıyor.

Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Alanyaspor'dan Berkan Kutlu'yu bonservisiyle, Gedson Fernandes'i ise satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.

Son dakika: Galatasaray taraftarı Morutan'ı TT yaptı! Cicaldau'dan sonra genç yıldız için girişimler başladı

Berkan için kapıyı 5 milyon Euro'dan açan Güney ekibi pazarlıklarda 4'e indi. 3 milyon Euro'ya kadar çıkan sarı-kırmızılı yönetim, Alanya'yı ikna etmeye yaklaştı. İtalya'dan talipleri olan Berkan da tercihini Aslan'dan yana kullandı.

Son dakika: Galatasaray taraftarı Morutan'ı TT yaptı! Cicaldau'dan sonra genç yıldız için girişimler başladı

Gedson içinse Benfica'nın bu kez 2 milyon Euro kiralama bedeli talep ettiği öğrenildi. Portekizli yıldız, Beşiktaş'ın ilgisine rağmen sarı-kırmızılı kulübe gitmek istediğini söyledi.

Son dakika: Galatasaray taraftarı Morutan'ı TT yaptı! Cicaldau'dan sonra genç yıldız için girişimler başladı

CİCALDAU'DAN HAGİ VE POPESCU AÇIKLAMASI!

'Teklifi menajerim bana haber verdi ben de beklemeye geçtim. Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum. Romanya'da herkes Galatasaray'ı tanıyor. Hagi ve Popescu nedeniyle Galatasaray çok seviliyor. Hagi benim hocalığımı yaptı. Onları mahçup etmeyeceğim.'

Son dakika: Galatasaray taraftarı Morutan'ı TT yaptı! Cicaldau'dan sonra genç yıldız için girişimler başladı

Öte yandan Galatasaray'da yönetimin takımdan göndermek için uğraştığı Feghouli, Instagram hesabındaki 'Biyografi' kısmındaki Galatasaray yazısını önce kaldırdı daha sonra yeniden ekledi.

Son dakika: Galatasaray taraftarı Morutan'ı TT yaptı! Cicaldau'dan sonra genç yıldız için girişimler başladı

Galatasaray'da yönetimin takımdan göndermek için uğraştığı Feghouli, Instagram hesabındaki 'Biyografi' kısmındaki Galatasaray yazısını önce kaldırdı daha sonra yeniden ekledi.

Son dakika: Galatasaray taraftarı Morutan'ı TT yaptı! Cicaldau'dan sonra genç yıldız için girişimler başladı

Galatasaray, Khadim Rassoul ile ilgileniyor! Galatasaray, Adana Demirspor'da forma giyen savunma oyuncusunu gündemine aldı. (A Spor)

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Son dakika: Galatasaray taraftarı Morutan'ı TT yaptı! Cicaldau'dan sonra genç yıldız için girişimler başladı
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