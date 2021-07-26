Alper Potuk'tan Süper Lig iddiası! "Hedefimiz üst sıralar"

"YAŞIMIZ ÇOK GENÇ OLMASA DA YAŞLI STATÜSÜNDE DE DEĞİL"

Yaşının çok genç olmadığını hatırlatan Potuk, şunları kaydetti: "Yaşımız çok genç olmasa da yaşlı statüsünde de değil. İnsanlar çok erken yaşta oynamaya başladığım için biraz böyle 34-35 yaşlarında sanıyor ama 30 yaşındayım. Daha önümde çok uzun senelere var ve tabii ki hedeflerim her zaman var. Öncelikli hedefim Rizespor'a faydalı olmak, Rizespor'u yukarılara taşımak. Oraya taşıdıktan, takım ve bireysel olarak da iyi oynadıktan sonra gerisi gelir. 7 senelik bir Fenerbahçe macerasından sonra Ankaragücü çok istekli davrandı ve beni o zaman transfer etti. Taraftarından başkanına herkese teşekkür ediyorum. "

Potuk, Ankaragücü'nde oynarken takımı ligde tutmak için çok çabaladıklarını anlatarak, "Orada elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum ama şanssızlıklar yaşadık. 'Bu takım düşer' denilen bir takım değildi. Özellikle son 12-13 hafta çok iyi maçlar çıkardık ve şanssız bir şekilde düştük. Ankaragücü çok büyük bir camia, umuyorum en kısa zamanda da tekrar Süper Lig'e çıkacaklardır." ifadelerini kullandı.