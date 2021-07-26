Altay, Martin Rodriguez'i bitirdi

Siyah-beyazlıların, 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan, "200 bin Dolar bonservisle serbest kalır" maddesinden yararlandığı bildirildi. İzmir ekibiyle 2 yıllık anlaşmaya varan Rodriguez'in önümüzdeki günlerde Erzurum kampına katılacağı dile getirildi.

Colo Colo Teknik Direktörü Gustavo Quinteros, Şili basınına yaptığı açıklamada, "Martin'in ayrılışı korkunç, yeri doldurulamaz. Yazık, şaşırdım. Çok kötü yapılmış bir sözleşmeydi, çünkü tüm sezon boyunca istediğimiz birkaç takviyeden biriydi. Şimdi sistemi değiştirmemiz gerekecek. Ama zor olacak" dedi.

Şimdiye kadar Ceyhun Gülselam, Eric Björkander ve Thaciano ile sözleşme imzalayan Altay, imza aşamasına geldiği isimleri Erzurum kampında resmen açıklayacak.