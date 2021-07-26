Bir Rumen daha!

G.Saray, Cicaldau’nun ardından Morutan’ın da peşine düştü. 22 yaşındaki Rumen oyuncu, orta saha ve sağ kanatta oynuyor
Sürpriz bir hamleyle Cicaldau'yu renklerine bağlayan Galatasaray, Romanya'dan bir başka oyuncu için de girişimlere başladı: Olimpiu Morutan… Daha önce de sarı-kırmızılı takımın gündemine giren 22 yaşındaki futbolcu için Fatih Terim'in onay verdiği ve Cimbom'un, FCSB Kulübü ile pazarlıklara başladığı öğrenildi. Genç yıldızın menajeri Florin Vulturar, Rumen gazetesi Sportulor'a yaptığı açıklamada "Fatih Terim onuistiyor, bu doğru. Ayrıca Morutan daGalatasaray'da oynamak istiyor. Şuanda biten bir şey yok. Doğru miktardabu transferin olacağınıdüşünüyorum" diyerek görüşmeleri doğruladı. Orta sahada ve sağ kanatta oynayabilen ve son iki yıldır büyük aşama kaydeden genç futbolcu, geçensezon FCSB'de toplam 36maçta 8 gol, 15 asist üretti.