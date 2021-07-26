Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bir Rumen daha!
Giriş Tarihi: 26.7.2021

Bir Rumen daha!

Bir Rumen daha!

G.Saray, Cicaldau’nun ardından Morutan’ın da peşine düştü. 22 yaşındaki Rumen oyuncu, orta saha ve sağ kanatta oynuyor

Sürpriz bir hamleyle Cicaldau'yu renklerine bağlayan Galatasaray, Romanya'dan bir başka oyuncu için de girişimlere başladı: Olimpiu Morutan… Daha önce de sarı-kırmızılı takımın gündemine giren 22 yaşındaki futbolcu için Fatih Terim'in onay verdiği ve Cimbom'un, FCSB Kulübü ile pazarlıklara başladığı öğrenildi. Genç yıldızın menajeri Florin Vulturar, Rumen gazetesi Sportulor'a yaptığı açıklamada "Fatih Terim onu istiyor, bu doğru. Ayrıca Morutan da Galatasaray'da oynamak istiyor. Şu anda biten bir şey yok. Doğru miktarda bu transferin olacağını düşünüyorum" diyerek görüşmeleri doğruladı. Orta sahada ve sağ kanatta oynayabilen ve son iki yıldır büyük aşama kaydeden genç futbolcu, geçen sezon FCSB'de toplam 36 maçta 8 gol, 15 asist üretti.

EN ÇOK OKUNANLAR

MEB 2021 LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS tercih sonucu sorgulama ekranı: Liselere Geçiş Sistemi LGS ek tercihler
Son Dakika: LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS yerleştirme sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Rum lider Anastasiadis'ten küstah sözler! Türkleri tehdit etti: Elimizde kapsamlı bir liste var
Son dakika: Fatih Terim'in yeni prensi Morutan! Menajerinden Galatasaray için transfer açıklaması...
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte tüm son dakika detayları
Eski NASA astronotu açıkladı: Gördüğüm zaman tüylerim diken diken oldu!
Son dakika: Burak Yılmaz’ın yeni takımını duyurdular! Ligue 1’de birlikte şampiyon olmuşlardı…
Son dakika: Galatasaray'da iki transfer daha yolda! Cicaldau, Van Aanholt ve Boey'den sonra...
SON DAKİKA: 25 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları
Son dakika: Çarpıcı Burak Elmas iddiası! 'Terim'in yerine hoca baktı...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir Rumen daha!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA