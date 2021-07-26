Costa’ya taviz yok

Beşiktaş, 3.5 milyon Euro garanti ücret isteyen tecrübeli forvete “2.3 milyon Euro artı 600 bin Euro bonusu kabul edersen sözleşme imzalarız” restini çekti
Beşiktaş, yaklaşık 2 aydır gündeminde olan Diego Costa ile temaslarını sürdürüyor. Siyahbeyazlılar,Costa'ya son olarak2.3 milyon Euro net maaşve 600 bin Euro bonus önerirken,32 yaşındaki tecrübeligolcü, yıllık 3.5 milyon Eurogaranti para talep etti. Ancak Beşiktaş, teklifini değiştirmedi. Rakamı yükseltme niyeti olmayan yönetim, İspanyol santrfora, "Şartlarımızı kabul etmen halinde 2 yıllık sözleşme yapabiliriz" mesajını gönderdi.
ROSİER'İN SADECE BİR EVRAĞI KALDI
Siyah-beyazlıların uzun süredir yolunu gözlediği Valentin Rosier'in transferi artık noktalanıyor. Beşiktaş, Sporting ile 300 bin Euro kiralama, 4.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağladı. Karşılıklı olarak transferi tamamlayıcı resmi evraklar gönderilirken, sadece son bir evrağın eksik kaldığı belirtildi. 24 yaşındaki Fransız sağ bekin bugün veya yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Taraftarlar, Rosier'e özel bir karşılama töreni yapacak.
TEİXEİRA'DA UMUT VAR
Kartal'ın 10 numara mevkiine transfer etmek istediği Alex Teixeira, BAE ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirmek için ailesiyle birlikte Dubai'ye gitmişti. Brezilyalı yıldız ve menajeri, burada kendisine Beşiktaş'ın önerdiği 2.5 milyon Euro maaşın iki katını öneren Sharjah ile görüşme yaparken sonuç alamadı. Sharjah hücumbölgesine son yabancı takviyesini Ben Malango ileyaparak Alex Teixeira defterini kapattı. Al Hilal'in de görüşme gerçekleştirdiği ancak ısrarcı davranmadığı kaydedildi. Beşiktaş yönetimi, tüm bu gelişmeler doğrultusunda irtibatı kesmediği Alex Teixeira'nın kendilerine olumlu geri dönüş yapacağına inancını sürdürüyor.
3 SORU 3 CEVAP / Fatih DOĞAN
TRANSFERİN %51'İ TAMAM Beşiktaş, Ghezzal veRosier'i transferederek rahatakavuştu mu?
Beşiktaş, Valentin Rosier'i bitirdi. Ancak Galatasaray'ın devreye girmesi bu transferde 1-1.5 milyon Euro'luk tahmini bir maliyet artışına neden oldu. Rachid Ghezzal daise her ne kadar oyuncuile anlaşılsa da kulübüLeicester'a önerilen2.5 milyon Euro'ya rağmentransfere 'Bitti' gözüylebakmıyorum. Ancak iki isme de tamam gözüyle bakarsak Beşiktaş'ta transferin yüzde 51'i tamamlanmış olur.
MERT GÜNOK'U TARTIŞMAYA GEREK YOK Başakşehirli Mert Günok, Beşiktaş'ınkalesini koruyabilir mi? Siyah-beyazlılarınkaleci takviyesine ihtiyaç var mı?
Alınabiliyorsa hemen alınsın… Ersin ile ilgilenen birçok kulüp oldu ama bunu yazıya döken ve resmileştiren olmadı. Ersin'e teklif gelirse Beşiktaş, Mert Günok'u transfer etmeli. Başakşehir'in tavrı ne olur bilmiyorum ama Mert,Ersin olsa da olmasa da Beşiktaş'a katkı sağlayacakbir isim. Tartışmaya bile gerek yok. Mert Günok'un geçen seneki performansı şahsi değil, takımın performansı ve motivasyon sorunuyla ortak bağlantılı olduğunu görmemiz gerek.
ÜST DÜZEY GOLCÜ ŞART
Başka hangi mevkilere transferyapılmalı?
Beşiktaş'ın öncelikle üst düzey bir golcüye ihtiyacı var. Bunu çözmesi gerekiyor. Bir türlü bekleneni veremeyen Adem Ljajic'in yerine Alex Teixeira'ya ya da o tarz bir asist ayağına iht-i yaç var. Çünkü oyunu her zaman Ghezzalüzerinden açamazsınız. Özelikle Şampiyonlar Ligi'nde farklı yetenekler iş yapar. Mehmet Topal, Salih Uçan ve Kenan Karaman sıfır bedelle nokta atışı transferler. Ancak bu takımın iyi bir stopere ve de her ne kadar ne Sergen Yalçın ne de yönetim göndermeyi düşünmese de N'Sakala'nınyerine Rosier tarzı bir sol beke Beşiktaş'ın ihtiyacıvar. Bu çerçevede Beşiktaş iyi bir takım olur.