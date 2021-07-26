Fenerbahçe 3. hazırlık maçında Gençlerbirliği'ne karşı! (CANLI)

Fenerbahçe, Slovenya'da iptal edilen kampın sonrasında ilk hazırlık maçını geçtiğimiz sezon küme düşen Gençlerbirliği'ne karşı oynuyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizde bulabilirsiniz.
CANLI | Gençlerbirliği 0-0 Fenerbahçe
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Nazım, Dirar, Lemos, Caulker, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, İrfan Can, Samatta
Gençlerbirliği: Ramazan, Ömürcan, Arda, Mert, Kerem Can, Tshibola, Dmytro, Lualua, Rahmetullah, Belyaev, Sandro Lima
FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI
Slovenya kampı iptal edilen Fenerbahçe'nin yeni hazırlık maçı programı açıklandı.
26 Temmuz Pazartesi / Fenerbahçe-Gençlerbirliği
28 Temmuz Çarşamba / Fenerbahçe-PEC Zwolle
31 Temmuz Cumartesi / Fenerbahçe- Greuther Fürth
4 Ağustos Çarşamba / Fenerbahçe-Dinamo Kiev
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