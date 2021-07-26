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Giriş Tarihi: 26.7.2021 17:27 Son Güncelleme: 26.7.2021 17:48

Fenerbahçe 3. hazırlık maçında Gençlerbirliği'ne karşı! (CANLI)

Fenerbahçe 3. hazırlık maçında Gençlerbirliği'ne karşı! CANLI

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçına Gençlerbirliği'ne karşı çıkıyor. Saat 17.30'da başlayan karşılaşma Fenerbahçe Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Sarı-lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu. Pereira'nın Nabil Dirar'ı ilk 11'de tercih etmesi dikkat çekti.

Fenerbahçe, Slovenya'da iptal edilen kampın sonrasında ilk hazırlık maçını geçtiğimiz sezon küme düşen Gençlerbirliği'ne karşı oynuyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizde bulabilirsiniz.

CANLI | Gençlerbirliği 0-0 Fenerbahçe

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Dirar, Lemos, Caulker, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, İrfan Can, Samatta

Gençlerbirliği: Ramazan, Ömürcan, Arda, Mert, Kerem Can, Tshibola, Dmytro, Lualua, Rahmetullah, Belyaev, Sandro Lima

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Slovenya kampı iptal edilen Fenerbahçe'nin yeni hazırlık maçı programı açıklandı.

26 Temmuz Pazartesi / Fenerbahçe-Gençlerbirliği

28 Temmuz Çarşamba / Fenerbahçe-PEC Zwolle

31 Temmuz Cumartesi / Fenerbahçe- Greuther Fürth

4 Ağustos Çarşamba / Fenerbahçe-Dinamo Kiev

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Fenerbahçe 3. hazırlık maçında Gençlerbirliği'ne karşı! (CANLI)
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