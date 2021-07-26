Haber hattı

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Giriş Tarihi: 26.7.2021

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İtalya'nın devleri Zeki Çelik'in peşinde
Lille'de geçen sezon şampiyonluk yaşayan milli futbolcumuz Zeki Çelik'in peşine İtalyanlar takıldı. Tuttomercatoweb'in haberine göre; Fransız ekibinde gösterdiği istikrarlı performansla Avrupa'nın sayılı sağ bekleri arasında gösterilen 24 yaşındaki futbolcuya İnter ve Fiorentina'nın ilgisi olduğu ifade edildi. Hakimi'nin yerini dolduramayan İnter ile önümüzdeki sezon daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Fiorentina'nın Zeki'ye odaklandıkları kaydedildi. Fransa şampiyonu Lille'in milli sağ bek için 10 milyon Euro'luk bonservis belirlediğinin altı çizildi.

Mor'un son çaresi Raiola!
Bir dönem kiralık olarak Galatasaray'da da forma giyen ancak hiçbir yerde dikiş tutturamayan Emre Mor, kendisine kulüp bulmak için menajerini değiştirdi. Celta Vigo'nun maaş yükünden kurtulmak için serbest bıraktığı 24 yaşındaki oyuncu; Balotelli, İbrahimovic, Haaland ve Pogba gibi isimlerin menajerliğini yapan dünyaca ünlü Mino Raiola ile anlaştı. Emre, "Yeni bir başlangıca ihtiyacım var. Bu değişikliğin iyi geleceğini düşünüyorum. Artık futbol oynamak istiyorum, para benim için önemli değil" dedi.

Göztepe'ye Sloven orta saha
Göztepe, Slovenyalı orta saha oyuncusu David Tijanic'i renklerine bağladı. Son olarak Polonya'nın Rakow takımında oynayan 24 yaşındaki Tijanic'in imzası resmen açıklanırken, oyuncunun İzmir ekibinin Erzurum'daki kampına katılacağı bildirildi. Geçen sezon toplam 38 maçta forma giyen David Tijanic, 8 gol, 5 asistlik performans gösterdi.

MOTO3'te feci ölüm
Motor sporlarından dün üzücü bir haber geldi. İspanya'da MOTO3 sürücüsü 14 yaşındaki Hugo Millan, hayatını kaybetti. Yarışın bitmesine 13 tur kala dengesini kaybedip düşen Millan, ayağa kalkıp kenara gelmek istedi. Ancak arkasından gelen pilot Polonyalı Leon Pawelec tarafından ezildi. Helikopter ile hastaneye kaldırılan motosiklet sporcusu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan yapılacak bütün yarışlar da askıya alındı.

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