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Giriş Tarihi: 26.7.2021

Kartal adımlarını sağlam atıyor!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kartal adımlarını sağlam atıyor!

Siyah-beyazlılar, kulübü Dalian PRO ile mahkemelik olma ihtimali bulunan Venezuelalı forvete, “Sorunlarını hallet, sonra görüşelim” mesajı yolladı. Çin ekibi ise oyuncuya vize vermek için “Alacaklarını bırak” şartını öne sürdü

Beşiktaş'ın forvet listesinde yer alan Salomon Rondon, kulübü Dalian PRO ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Çin'den ayrılmak istiyor. Yıllık 2 milyon Euro'nun altında maaş öngördüğü futbolcuyla temasa geçen siyah-beyazlılar, "Kulübünle problemini çöz, bonservisini al gel, görüşelim" dedi. Dalian PRO davalık olma aşamasına gelen Rondon'da, Josef de Souza'ya benzer bir süreç yaşaması muhtemel. Bu nedenle Beşiktaş riske girmek istemiyor. Kartal, girişime başlamak için Venezuelalı'nın kulübüyle yaptığı görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor. Dalian PRO, 31 yaşındaki oyuncuya alacaklarını bırakması koşuyla bonservisini vermeyi önerdi ancak tecrübeli golcü şu ana kadar hak edişlerinden vazgeçmedi. Salomon Rondon'un durumunun önümüzdeki hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.

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Kartal adımlarını sağlam atıyor!
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