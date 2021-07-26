Son dakika: Beşiktaş'tan Diego Costa'ya son teklif! 3.5 milyon euro istedi ama...

ÜST DÜZEY GOLCÜ ŞART

Başka hangi mevkilere transfer yapılmalı?

Beşiktaş'ın öncelikle üst düzey bir golcüye ihtiyacı var. Bunu çözmesi gerekiyor. Bir türlü bekleneni veremeyen Adem Ljajic'in yerine Alex Teixeira'ya ya da o tarz bir asist ayağına iht-i yaç var. Çünkü oyunu her zaman Ghezzal üzerinden açamazsınız.

Özelikle Şampiyonlar Ligi'nde farklı yetenekler iş yapar. Mehmet Topal, Salih Uçan ve Kenan Karaman sıfır bedelle nokta atışı transferler. Ancak bu takımın iyi bir stopere ve de her ne kadar ne Sergen Yalçın ne de yönetim göndermeyi düşünmese de N'Sakala'nın yerine Rosier tarzı bir sol beke Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Bu çerçevede Beşiktaş iyi bir takım olur.