Son dakika: Beşiktaş'tan Diego Costa'ya son teklif! 3.5 milyon euro istedi ama...

Son dakika... Beşiktaş'ta golcü arayışları tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin gündeminde 1 numaralı isim ise Diego Costa. Bonservisi elinde bulunan yıldız forvet ile pazarlıklar devam ediyor. Kartal, Costa'ya yaptığı son teklifi değiştirmedi.
Siyah-beyazlılar, Costa'ya son olarak 2.3 milyon Euro net maaş ve 600 bin Euro bonus önerirken, 32 yaşındaki tecrübeli golcü, yıllık 3.5 milyon Euro garanti para talep etti.
Ancak Beşiktaş, teklifini değiştirmedi. Rakamı yükseltme niyeti olmayan yönetim, İspanyol santrfora, "Şartlarımızı kabul etmen halinde 2 yıllık sözleşme yapabiliriz" mesajını gönderdi.
ROSIER'İN SADECE BİR EVRAĞI KALDI
Siyah-beyazlıların uzun süredir yolunu gözlediği Valentin Rosier'in transferi artık noktalanıyor. Beşiktaş, Sporting ile 300 bin Euro kiralama, 4.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağladı.
Karşılıklı olarak transferi tamamlayıcı resmi evraklar gönderilirken, sadece son bir evrağın eksik kaldığı belirtildi. 24 yaşındaki Fransız sağ bekin bugün veya yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Taraftarlar, Rosier'e özel bir karşılama töreni yapacak.
TEIXEIRA'DA UMUT VAR
Kartal'ın 10 numara mevkiine transfer etmek istediği Alex Teixeira, BAE ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirmek için ailesiyle birlikte Dubai'ye gitmişti. Brezilyalı yıldız ve menajeri, burada kendisine Beşiktaş'ın önerdiği 2.5 milyon Euro maaşın iki katını öneren Sharjah ile görüşme yaparken sonuç alamadı.
Sharjah hücum bölgesine son yabancı takviyesini Ben Malango ile yaparak Alex Teixeira defterini kapattı. Al Hilal'in de görüşme gerçekleştirdiği ancak ısrarcı davranmadığı kaydedildi. Beşiktaş yönetimi, tüm bu gelişmeler doğrultusunda irtibatı kesmediği Alex Teixeira'nın kendilerine olumlu geri dönüş yapacağına inancını sürdürüyor.
3 SORU 3 CEVAP! FATİH DOĞAN: TRANSFERİN %51'İ TAMAM
Beşiktaş, Ghezzal ve Rosier'i transfer ederek rahata kavuştu mu?
Beşiktaş, Valentin Rosier'i bitirdi. Ancak Galatasaray'ın devreye girmesi bu transferde 1-1.5 milyon Euro'luk tahmini bir maliyet artışına neden oldu.
Rachid Ghezzal da ise her ne kadar oyuncu ile anlaşılsa da kulübü Leicester'a önerilen 2.5 milyon Euro'ya rağmen transfere 'Bitti' gözüyle bakmıyorum. Ancak iki isme de tamam gözüyle bakarsak Beşiktaş'ta transferin yüzde 51'i tamamlanmış olur.
MERT GÜNOK'U TARTIŞMAYA GEREK YOK
Başakşehirli Mert Günok, Beşiktaş'ın kalesini koruyabilir mi? Siyah-beyazlıların kaleci takviyesine ihtiyaç var mı?
Alınabiliyorsa hemen alınsın... Ersin ile ilgilenen birçok kulüp oldu ama bunu yazıya döken ve resmileştiren olmadı. Ersin'e teklif gelirse Beşiktaş, Mert Günok'u transfer etmeli.
Başakşehir'in tavrı ne olur bilmiyorum ama Mert, Ersin olsa da olmasa da Beşiktaş'a katkı sağlayacak bir isim. Tartışmaya bile gerek yok. Mert Günok'un geçen seneki performansı şahsi değil, takımın performansı ve motivasyon sorunuyla ortak bağlantılı olduğunu görmemiz gerek.
ÜST DÜZEY GOLCÜ ŞART
Başka hangi mevkilere transfer yapılmalı?
Beşiktaş'ın öncelikle üst düzey bir golcüye ihtiyacı var. Bunu çözmesi gerekiyor. Bir türlü bekleneni veremeyen Adem Ljajic'in yerine Alex Teixeira'ya ya da o tarz bir asist ayağına iht-i yaç var. Çünkü oyunu her zaman Ghezzal üzerinden açamazsınız.
Özelikle Şampiyonlar Ligi'nde farklı yetenekler iş yapar. Mehmet Topal, Salih Uçan ve Kenan Karaman sıfır bedelle nokta atışı transferler. Ancak bu takımın iyi bir stopere ve de her ne kadar ne Sergen Yalçın ne de yönetim göndermeyi düşünmese de N'Sakala'nın yerine Rosier tarzı bir sol beke Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Bu çerçevede Beşiktaş iyi bir takım olur.