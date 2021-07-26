Orta sahanın ortasında ve 10 numara mevkiinde forma giyen Mercan, her iki ayağını da etkili şekilde kullanabilmesiyle dikkat çekiyor. Almanya U20 Milli takımında da görev yapan Levent Mercan için ön görüşmeler yapılırken, uygun bir anlaşma zemini bulunması halinde transferin tamamlanmasını bekleniyor.