Son dakika: Fatih Terim'in yeni prensi Morutan! Rumen on numaranın menajerinden transfer Galatasaray açıklaması

CICALDAU: 6.5 MİLYON EURO BONSERVİS, 5 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki Rumen oyuncu için kulübü Craiova'ya 6.5 milyon euro bonservis bedeli öderken oyuncuyla ise 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca Cicaldau'nun serbest kalma bedeli ise 25 milyon olarak belirlendi.