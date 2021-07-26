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Giriş Tarihi: 26.7.2021 08:14 Son Güncelleme: 26.7.2021 08:15

Son dakika: Fatih Terim'in yeni prensi Morutan! Rumen on numaranın menajerinden transfer Galatasaray açıklaması

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Fatih Terim'in yeni prensi Morutan! Rumen on numaranın menajerinden transfer Galatasaray açıklaması

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray, Romanya pazarında transfer arayışlarını sürdürüyor. 24 yaşındaki orta saha Alexandru Cicaldau ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Sarı-kırmızılılar, uzun süre Nicolae Stanciu ile ilgilenmişti. Galatasaray şimdi de Steaua Bükreş'in 22 yaşındaki genç yeteneği Olimpiu Morutan'ı gündemine aldı.

Son dakika haberi... Galatasaray, Romanya pazarında transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Steaua Bükreş'in 22 yaşındaki genç yeteneği Olimpiu Morutan'ı gündemine aldı. Morutan'nın menajerinden ise transfere dair sıcak bir açıklama geldi.

STANCIU OLMADI!

Galatasaray, daha önce uzun süre Slavia Prag'tan Rumen 10 numara Nicolae Stanciu ile igilenirken Çekya ekibinin yüksek bonservis talebi sonrası Sarı-kırmızılılar, transfer görüşmelerini askıya almıştı.

Daha sonra rotasını Romanya Ligi'ne çeviren Galatasaray, PSV Eindhoven maçından hemen sonra Alexandru Cicaldau transferini çok kısa sürede bitirdi.

CICALDAU: 6.5 MİLYON EURO BONSERVİS, 5 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki Rumen oyuncu için kulübü Craiova'ya 6.5 milyon euro bonservis bedeli öderken oyuncuyla ise 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca Cicaldau'nun serbest kalma bedeli ise 25 milyon olarak belirlendi.

Galatasaray'ın Romanya'dan yeni hedefi ise Steaua Bükreş'in 22 yaşındaki 10 numarası Olimpiu Morutan oldu.

FCSB'nin Craiova ile oynadığı ve 4-1 kazandığı maçta attığı harika golle skora katkıda bulunan Morutan, kendisine Galatasaray iddialarının sorulması üzerine, "Galatasaray söylentileri nereden çıktı bilmiyorum ama transfer olursam çok mutlu olurum. Fiyatımı düşürmek için ilk 2 maçı kötü oynadım. Şaka yapıyorum. Cicaldau'yu transferi nedeniyle tebrik ederim. Ona iyi şanslar diliyorum" dedi.

Cluj altyapısından yetişen Morutan, 2016'da Botosani'ye transfer oldu. Genç yıldız, 2018'de ise 19 yaşında 700 bin euro bonservis bedeliyle Steaua Bükreş'in yolunu tuttu.

13 GOL, 30 ASİST

Morutan, son 3 sezonda Steaua Bükreş formasıyla 103 maçta 13 gol atarken 30 asist kaydetti.

8 MİLYON EUROLUK TEKLİF!

Rumen basınında çıkan iddialara göre, Galatasaray, Morutan için kulübüne 8 milyon euro transfer teklifinde bulunacak.

Galatasaray'ın Morutan transferine ilişkin oyuncunun menajeri Florin Vulturar'dan sıcak açıklama geldi.

MENAJERİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI!

Gazeta Sporturilor'a konuşan Florin Vulturar, "Fatih Terim'in Morutan'ı istediği doğru. Galatasaray ilgileniyor, Morutan da ayrılmak istiyor. Ancak transfer kolay biten bir şey değil. Teklifleri açıklamam da doğru olmaz" dedi.

DAHA ÖNCE DE GALATASARAY'I İSTEMİŞTİ!

Olimpiu Morutan, Romanya milli takımındayken bir basın mensubunun "Çin'de yüksek maaşla mı oynamak istersin yoksa Galatasaray'a mı gitmek istersin?" sorusuna, "Tabi ki Galatasaray. Taraftarı bile orada oynamaya yeter." cevabını vermişti.

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