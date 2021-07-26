Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'dan 4 yıllık imza! Sacha Boey resmen açıklandı...
Giriş Tarihi: 26.7.2021 17:28 Son Güncelleme: 26.7.2021 17:54

Son dakika: Galatasaray'dan 4 yıllık imza! Sacha Boey resmen açıklandı...

Son dakika: Galatasaray'dan 4 yıllık imza! Sacha Boey resmen açıklandı...

Son dakika haberi... Galatasaray, yeni sağ beki Fransız genç oyuncu Sacha Boey'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Galatasaray'da transfer harekatı devam diyor. Sarı-kırmızılı ekip, dün geç saatlerde İstanbul'a gelen Fransız futbolcu Sacha Boey ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbolcu Sacha Boey'in transferi konusunda kulübü Stade Rennais FC ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Fransız sağ bek oyuncusu, kariyerinde toplam 47 maça çıktı. Henüz 20 yaşındaki genç oyuncunun 1 gol ve 3 asisti bulunuyor.

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Son dakika: Galatasaray'dan 4 yıllık imza! Sacha Boey resmen açıklandı...
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