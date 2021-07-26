Transferde bombaları patlatan Galatasaray, 5-1'lik PSV yenilgisinin yaralarını sarmaya başladı. Cicaldau, Boey ve Van Aanholt'u kadrosuna katan sarı-kırmızılı kulüp, orta saha için de bastırıyor.
Galatasaray, Gedson Fernandes ve Berkan Kutlu takviyeleriyle orta sahasını güçlendirmeye hazırlanıyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in transferde sıradaki isteğinin savunmaya olduğu öğrenildi. TFF'nin 8+6 kuralını dikkate alan Terim, Marcao'nun yanında yerli bir stoperi oynatmanın planlarını yapıyor.
İdeal 11'de Taylan ve Kerem'i tamamlayacak 3. Türk için iki aday var: Ozan Kabak ve Kaan Ayhan!
Luyindama'nın performansından memnun olmayan Galatasaray, Ozan ya da Kaan'la yola çıkmak istiyor. Ancak iki milli stoperin de mali şartları, sarı-kırmızılı kulübü zorluyor.
SON DAKİKA: KAAN AYHAN'I FENERBAHÇE DE İSTİYOR!
Ozan Kabak'ı kiralık göndermeyi düşünmeyen Schalke, 10 milyon Euro üzerinde bonservis bedeli belirledi ve Leicester City ihtimali masada. Fenerbahçe'nin de istediği Kaan Ayhan için Sassuolo'nun 5 milyon Euro'yu bulan talebi söz konusu.
Cicaldau'ya 6.5 milyon Euro ödeyen Galatasaray'ın oyuncu satışı yapmadan yüksek bonservis bedellerine çıkması zor gözüküyor.
GALATASARAY'A BİR RUMEN DAHA!
Galatasaray, Cicaldau'nun ardından Morutan'ın da peşine düştü. 22 yaşındaki Rumen oyuncu, orta saha ve sağ kanatta oynuyor.
Sürpriz bir hamleyle Cicaldau'yu renklerine bağlayan Galatasaray, Romanya'dan bir başka oyuncu için de girişimlere başladı: Olimpiu Morutan…
Daha önce de sarı-kırmızılı takımın gündemine giren 22 yaşındaki futbolcu için Fatih Terim'in onay verdiği ve Cimbom'un, FCSB Kulübü ile pazarlıklara başladığı öğrenildi.
Genç yıldızın menajeri Florin Vulturar, Rumen gazetesi Sportulor'a yaptığı açıklamada "Fatih Terim onu istiyor, bu doğru. Ayrıca Morutan da Galatasaray'da oynamak istiyor. Şu anda biten bir şey yok. Doğru miktarda bu transferin olacağını düşünüyorum" diyerek görüşmeleri doğruladı.
Orta sahada ve sağ kanatta oynayabilen ve son iki yıldır büyük aşama kaydeden genç futbolcu, geçen sezon FCSB'de toplam 36 maçta 8 gol, 15 asist üretti.
YENİLER 30 TEMMUZ'DA LİSTEDE OLACAK!
Cicaldau, Sacha Boey ve Van Aanholt'u PSV rövanşında kullanamayacak olan Galatasaray, yoluna büyük olasılıkla UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Galatasaray'ın yeni transerleri 30 Temmuz'da UEFA'ya vereceği yeni listeye ekleyeceği belirtiliyor. Aslan, PSV'yi 3 farklı yense bile Şampiyonlar Ligi'nden elenecek ve Avrupa Ligi'nde İskoç ekibi St. Johnson ile karşılacak.