Genç yıldızın menajeri Florin Vulturar, Rumen gazetesi Sportulor'a yaptığı açıklamada "Fatih Terim onu istiyor, bu doğru. Ayrıca Morutan da Galatasaray'da oynamak istiyor. Şu anda biten bir şey yok. Doğru miktarda bu transferin olacağını düşünüyorum" diyerek görüşmeleri doğruladı.

Orta sahada ve sağ kanatta oynayabilen ve son iki yıldır büyük aşama kaydeden genç futbolcu, geçen sezon FCSB'de toplam 36 maçta 8 gol, 15 asist üretti.