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Giriş Tarihi: 26.7.2021 16:43 Son Güncelleme: 26.7.2021 16:45

Son dakika: Gedson Fernandes transferinde flaş gelişme! Beşiktaş ve Galatasaray...

Son dakika: Gedson Fernandes transferinde flaş gelişme! Beşiktaş ve Galatasaray...

Son dakika... Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. PSV karşısında alınan 5-1'lik yenilgi sonrasında Şampiyonlar Ligi şansı mucizelere kalan sarı-kırmızılılar peş peşe yaptığı transferlerle dikkat çekti. Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick Van Aanholt'u kadrosuna katan Aslan'da gündem Gedson Fernandes. Fatih Terim'in ısrarla istediği 22 yaşındaki Portekizli için ise Benfica'dan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Son dakika... Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda PSV'ye 5-1 yenilen Galatasaray, Devler Ligi şansını oldukça zora soktu. Alınan ağır mağlubiyetin ardından gelen peş peşe transferler ise dikkat çekti. Cimbom, geçtiğimiz hafta 3 transferi birden açıkladı.

Yerli rotasyonu için; Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan Aslan, iç transferde ise Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Arda Turan ve Ömer Bayram'la anlaşma sağladı.

Galatasaray, yabancı oyuncu transferinde ise geçtiğimiz hafta adeta atağa kalktı.

Peş peşe transfer bombalarını patlayan sarı-kırmızılılar; Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick Van Aanholt'u transfer etti.

Sağ bek, sol bek ve 10 numara pozisyonlarında kadrosunu güçlendiren Fatih Terim, orta saha için ise geçen sezon çok beğendiği Gedson Fernands'i istiyor. Ancak Portekizli isimden gelen haberler çok parlak değil.

Beşiktaş'ın da istediği Gedson Fernandes için Benfica'nın kararını değiştirdiği ifade ediliyor.

A Spor canlı yayınında yeni gelişmeleri aktaran Emre Kaplan, Gedson'un son durumunu ve sarı-kırmızılıların transfer gündemini aktardı.

"Fatih Terim'in öncelikleri arasında yerli stoper transfer var. Marcao'nun yanında ilk 11'de oynayabilecek bir stoper aranıyor.

En güçlü aday Kaan Ayhan. Ancak Kaan Ayhan'ı Fenerbahçe ve Beşiktaş da takip ediyor. Milli oyuncunun Sassuolo'daki durumu netleştikten sonra transfer olup olmayacağı belli olacak.

Galatasaray'ın ikinci gündemi ise Gedson. Fakat Fernandes transferi zora girdi. Benfica, oyuncu için 15 milyon Euro istiyor.

Bunun yanında Benfica, genç oyuncuyu 'Mutlaka satmalıyım' diye düşünmüyor. Portekizliyi kadroda da tutabilir. Daha olumlu bakıyorlar Gedson'a. Son gelişmeler Galatasaray adına olumsuz duruyor.

Galatasaray Gedson'un durumunu takip edecek. Gedson transferi olumsuz sonuçlanırsa yabancı alternatiflere yönelinecek.

Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki Berkan Kutlu görüşmeleri de devam ediyor. 5 milyon Euro ile başlayan pazarlıklar 4 milyon Euro'nun altına inmiş durumda. Bu transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

Galatasaray'da ilk 11'de oynayacak 3 yerliden 2'si belli gibi. Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu'nun yeri garanti olarak görülüyor. Üçüncü isim ise alınabilirse Berkan Kutlu olacak."

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Son dakika: Gedson Fernandes transferinde flaş gelişme! Beşiktaş ve Galatasaray...
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