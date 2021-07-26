Son dakika: Olimpiu Morutan’ın menajerinden taraftarı heyecanlandıran paylaşım! Başkandan Galatasaray sözleri…

"10 MİLYONA SATARIM"

Daha sonra bir açıklama daha yapan kulüp başkanı Becali, bu kez Morutan'ın bonservis bedelini açıkladı. Becali, "Galatasaray'dan Morutan için gelen bir resmi teklif yok. Morutan 20 milyon euro değerinde ama 10 milyon euro verirlerse satarım." diye konuştu.