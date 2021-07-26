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Giriş Tarihi: 26.7.2021 20:16 Son Güncelleme: 26.7.2021 20:29

Son dakika: Olimpiu Morutan’ın menajerinden taraftarı heyecanlandıran paylaşım! Başkandan Galatasaray sözleri…

Son dakika: Olimpiu Morutan’ın menajerinden taraftarı heyecanlandıran paylaşım! Başkandan Galatasaray sözleri…

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye karşı alınan yenilginin ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, üst üste yeni transferleri resmiyete kavuşturdu. Cicaldau, Sacha Boey ve van Aanholt isimlerini açıklayan sarı-kırmızılılar, Cicaldau'nun ardından Rumen bir futbolcuyla daha ilgileniyor. Taraftarı oldukça heyecanlandıran Olimpiu Morutan'ın menajerinin paylaşımı dikkat çekerken, Steaua Bükreş başkanı transfer hakkında bilgi verdi.

Son dakika haberi... Son günlerde transferde oldukça hareketli saatler geçiren Galatasaray, üst üste 3 oyuncunun transferini resmiyete kavuşturdu. PSV maçının ardından oluşan olumsuz havayı transferlerle birlikte yıkmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, 5-1'lik yenilgiden sonra Cicaldau, Sacha Boey ve van Aanholt transferlerini açıkladı.

Gedson Fernandes, Berkan Kutlu ve Olimpiu Morutan için görüşmelerini sürdüren yönetim, bu transferlerde kısa süre içerisinde sonuç almayı bekliyor.

Gedson'un transferinde olumsuz bir hava oluşmuş olsa da Berkan Kutlu için Alanyaspor yönetimiyle yapılan görüşmelerde sona gelindi.

Galatasaray taraftarını bir süredir heyecanlandıran isimlerden birisi olan sağ kanat oyuncusu Morutan'ın, Galatasaray hakkında söylediği sözler taraftarı oldukça heyecalandırmıştı.

Morutan, geçtiğimiz gün oynanan ve Steaua Bükreş'in 4-1 kazandığı Craiova maçının ardından açıklamalarda bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Galatasaray'a transfer olabilmek adına ilk iki maç kötü oynadım. Şaka yapıyorum. Transferim gerçekleşirse mutlu olurum. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Alexandru Cicaldau'ya transferi için tebrik ediyorum. Ona iyi şanslar diliyorum."

22 yaşındaki Rumen oyuncunun maç sonunda kurduğu bu cümleler taraftarda büyük heyecan yarattı. Daha sonra oyuncunun menajerinin sarı-kırmızılı bir futbol topu bulunan görseli paylaşması, görüşmelerin olumlu ilerdiğine dair yorumlandı.

Rumen gazeteci Emanuel Roşu'ya konuşan Steaua Bükreş Başkanı Becali, "Galatasaray'ın Morutan'ı transfer edecek parası var ama istiyorlar mı, bilmiyorum. Ben açıkçası Morutan'ı satmak istemiyorum. Ülke futbolu olarak çok gerideyiz. Güçlü bir takım oluşturarak büyük takımları yenmek istiyoruz." diye konuştu.

"10 MİLYONA SATARIM"

Daha sonra bir açıklama daha yapan kulüp başkanı Becali, bu kez Morutan'ın bonservis bedelini açıkladı. Becali, "Galatasaray'dan Morutan için gelen bir resmi teklif yok. Morutan 20 milyon euro değerinde ama 10 milyon euro verirlerse satarım." diye konuştu.

22 yaşındaki genç oyuncu, geçtiğimiz sezon 36 maçta 8 gol kaydetti ve 15 asist yaptı.

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Son dakika: Olimpiu Morutan’ın menajerinden taraftarı heyecanlandıran paylaşım! Başkandan Galatasaray sözleri…
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