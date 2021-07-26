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Giriş Tarihi: 26.7.2021

Trabzonspor atağa kalktı

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor atağa kalktı

Bordo-mavili kulüp Artem Dovbyk için resmi girişimleri başlatıyor. Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev’in de ilgilendiği Ukraynalı goclünün transferinde geride kalmak istemeyen Fırtına, SK Dnipro-1’e teklifini bu hafta iletecek

Trabzonspor yönetimi, listesinde ilk sırada yer alan Ukraynalı forvet Artem Dovbyk için resmi işlemleri başlatıyor. Teknik ekip ve futbolcu izleme komitesinin hakkında olumlu rapor verdiği 24 yaşındaki santrfor için bir teklif paketi hazırlayan bordo-mavililerin, bu hafta içinde SK Dnipro-1 Kulübü'ne başvuruda bulunacağı öğrenildi. Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev'in de ilgilendiği oyuncunun transferinde geride kalmak istemeyen Karadeniz ekibinin, sunacağı rakamı çok yüksek tutmaması bekleniyor.

TARAFTARLAR TRANSFER İÇİN ÖZEL ÇALIŞIYOR
Yönetim transferle uğraşırken, 1.89'luk golcü de Trabzonspor taraftarlarının kendisiyle ilgili yaptığı görsel ve videoları da yakından takip ediyor. EURO 2020'de İsveç maçında sonradan oyuna giren ve attığı golle dikkat çeken Dovbyk, geçtiğimiz sezon 27 karşılaşmada 10 kez fileleri havalandırmayı başardı.

KOİTA'DA GERİLME VAR
Trabzonspor'un Başakşehir ile oynadığı hazırlık maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Koita'nın durumu netlik kazandı. Hazırlık maçı öncesi son antrenmanda çalışmayı yarıda bırakan Gineli santrforun arka adalesinde gerilme olduğu tespit edildi. Tedavisine başlanan oyuncunun kısa süre içerisinde takımla çalışmaya başlayacağı öğrenildi.

KASIMPAŞA MAÇI DA A SPOR'DA
Trabzonspor, kamptaki dördüncü hazırlık maçını Kasımpaşa ile yapacak. Bugün İstanbul Riva'da saat 19.00'da oynanacak karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak. Bordo-mavililer daha önce yaptığı üç hazırlık müsabakasında Ümraniyespor'u 5-3, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etmiş, A Spor'un canlı verdiği Başakşehir ile golsüz berabere kalmıştı. Abdullah Avcı'nın sahaya ideal kadro ile çıkması bekleniyor.

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Trabzonspor atağa kalktı
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